Quién es Marina del Pilar, gobernadora de Baja California en medio de la polémica

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, se encuentra en el centro de la atención pública debido a la controversia que ha marcado su administración en los últimos días. En medio del debate político y de las reacciones que ha generado el caso, su trayectoria, carrera y papel al frente del estado han vuelto a cobrar relevancia. Esta es una mirada a quién es la mandataria y cómo llegó a encabezar el gobierno de Baja California.

¿Quién es Marina del Pilar Ávila Olmeda?

Marina del Pilar Ávila Olmeda es una abogada y política, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional. Actualmente es gobernadora del estado de Baja California, desde el 1 de noviembre de 2021.

Nació el 19 de octubre 1985 en Mexicali, Baja California, sus padres Marina del Pilar Olmeda García y José María Francisco Ávila Hernández son abogados y catedráticos, por lo que su infancia estuvo rodeada de temas políticos y jurídicos, aspecto que la llevó a interesarse en el servicio público.

En el 2005 estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad), concluyendo sus estudios en el 2009, obteniendo el reconocimiento de Alumna Distinguida por alto Rendimiento Académico.

Realizó dos maestrías; la primera en Derecho Público por la Escuela de Graduados en Gobierno y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de agosto de 2010 a diciembre de 2011.

La segunda, en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California de 2014 a 2016. Durante su trayecto académico publicó artículos en revistas editoriales jurídicas y fungió como abogada y docente.

Su participación activa en la vida política, comenzó a partir del 2015 cuando se afilió al partido Morena, postulándose como candidata a Diputada Local por el Distrito III de Baja California, siendo no electa. En 2016 fue nombrada Coordinadora de Organización de Morena en Mexicali.

En 2018 es elegida como Diputada Federal por el II Distrito de Baja California. De 2019-2021fue Presidenta municipal de Mexicali. Durante el segundo trmestre del año 2021 arrancó su campaña para candidata de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” Morena-PT-PVEM, donde buscaba la gobernatura del estado, y con la mayoría de votos a su favor ganó la candidatura, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar en esa entidad.

¿En qué polémica está envuelta la gobernadora de Baja California?

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, se encuentra en el centro de una severa polémica tras la filtración de dos audios grabados de manera clandestina, donde se le escucha conversar con supuestos intermediarios y asesores externos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

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En las grabaciones, la mandataria muestra su disposición a cooperar y compartir información para resolver su situación legal y migratoria, lo que ha provocado acusaciones de la oposición por presunta violación a la seguridad nacional.

KR