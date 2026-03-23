Así puedes solicitar el resguardo de un video del C5 paso a paso

En caso de ser víctima de un delito que haya ocurrido en la vía pública cerca de una cámara del C5 en la Ciudad de México, puedes solicitar el resguardo de la grabación para usarlo como evidencia al presentar tu denuncia ante las autoridades.

Un video de C5 es una grabación de seguridad captada por las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), que opera y monitorea una infraestructura de más de 81 mil 900 cámaras distribuidas en toda la CDMX que se ubican en los Tótems del programa MIC911e y de los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia (STVs), mejor conocidos como los postes del C5. Los postes pueden contar con hasta 5 sensores, más una cámara 4k, logrando una visión de 360 grados.

Estas grabaciones sirven para monitorear la seguridad en tiempo real, prevenir delitos, atender emergencias (911) y actuar como evidencia legal en investigaciones.

¿Cómo solicitar el resguardo de un video del C5?

Lo primero que tienes que hacer es presentar tu denuncia ante el Ministerio Público, puesto que los vídeos solo pueden ser remitidos a las siguientes autoridades:

MP

Autoridad Judicial

Autoridad Administrativa

Autoridad Especializada en Justicia para Adolescentes

Para garantizar que la información recabada en los vídeos no haya sido alterada, estos se deben transmitir de autoridad a autoridad, vía Cadena de Custodia. Ten en cuenta que los vídeos se eliminan después de un plazo entre siete a 30 días, para que no dejes pasar mucho tiempo si necesitas que te faciliten el material.

Para solicitarlo es necesario tener el ID de la cámara, fecha, hora y ubicación exacta del incidente, ya que con estos datos será más fácil y rápido ubicar la grabación.

Deberás hacer el requerimiento de vídeos directamente acudiendo a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México señalando los siguientes datos:

Número de averiguación previa, asunto o expediente

Autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto

Fecha, hora y dirección donde ocurrió el incidente

El procedimiento de solicitud de videos se encuentra regulado en los artículos 24 y 31 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México.

¿Puede un particular solicitar el resguardo de un video?

De acuerdo con la información en la página oficial del C5, el particular que requiera un video, podrá, (en tanto solicita a la autoridad realice el requerimiento a la SSP CDMX, o bien, en tanto dicha autoridad haga el requerimiento correspondiente) solicitar a la citada dependencia se resguarde el video, a fin de evitar que las grabaciones se borren del sistema transcurrido el plazo de almacenamiento. Y deberá proporcionar los datos de identificación.

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KR