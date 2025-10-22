Enfermeras y pasantes ya pueden recetar medicamentos, conoce cuáles

De acuerdo con un acuerdo emitido por la Secretaría de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 21 de octubre, los profesionales de enfermería en México podrán prescribir ciertos medicamentos.

La medida autoriza a las personas con licenciatura en Enfermería que laboren en centros de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud a emitir recetas médicas, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y características establecidos en la Ley y el Reglamento General de Salud.

El documento también incluye a las personas pasantes, en servicio social, de las profesiones de Medicina, Medicina Homeopática, Cirujano Dentista, Medicina Veterinaria, en el área de su competencia, y personas con nivel de Licenciatura en Enfermería, podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría de Salud.

¿Cuáles medicamentos podrán recetar?

La facultad de prescripción estará limitada a los fármacos incluidos en el listado oficial, y deberá realizarse únicamente tras una valoración médica o clínica del paciente.

En el caso de la prescripción autónoma o inicial, las enfermeras y enfermeros podrán recetar por su cuenta ciertos medicamentos permitidos, sin necesidad de la intervención de un médico, siempre que su indicación se base en la evaluación profesional que realicen del paciente.

