Doble Hoy No Circula: ¿Cuánto cuesta sacar el auto del corralón?

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono, activada desde la tarde del pasado domingo, continúa vigente en la Ciudad de México y su zona conurbada. Como consecuencia, el Doble Hoy No Circula también se aplicará este martes.

Además, la vigilancia por parte de agentes de tránsito y unidades de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) se ha intensificado, lo que incrementa la probabilidad de multas y traslados de vehículos al corralón.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

La sanción por circular en día restringido aumentó este año debido al ajuste en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, la multa va de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos (equivalente a 20 y 30 UMA).

Esta infracción aplica a todos los vehículos que incumplan la restricción, sin importar su tipo de holograma.

El traslado con grúa al depósito vehicular no es automático en todos los casos; sin embargo, la mayor vigilancia y la facultad discrecional de los agentes de tránsito hacen que esta medida sea más frecuente.

Por ejemplo, los autos con placas foráneas —es decir, distintas a las de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala— suelen ser remitidos al corralón para garantizar que dejen de circular.

En estos casos, el impacto económico puede superar los 5 mil pesos, ya que al monto de la multa se suman los costos de arrastre y estancia.

¿Cuánto cuesta sacar un auto del corralón en la Ciudad de México?

El primer pago que debe realizar el propietario es el correspondiente al traslado del vehículo al depósito vehicular. Las tarifas vigentes son:

1,001 pesos, si la grúa utilizada tiene capacidad de arrastre de hasta 3.5 toneladas.

si la grúa utilizada tiene capacidad de arrastre de hasta 3.5 toneladas. 1,995 pesos, si la grúa tiene capacidad mayor a 3.5 toneladas.

si la grúa tiene capacidad mayor a 3.5 toneladas. 104 pesos por cada día que el vehículo permanezca en el depósito.

por cada día que el vehículo permanezca en el depósito. A estos montos se deben sumar las multas pendientes, en caso de existir.

¿Qué infracciones ameritan corralón en la Ciudad de México?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, un vehículo puede ser remitido al depósito vehicular por infracciones graves o incumplimientos acumulados.

Principales supuestos (Artículo 67)

Infracciones con sanciones económicas no pagadas durante más de 30 días.

Estacionamiento en lugares prohibidos establecidos en el artículo 30, cuando el conductor no esté presente o se niegue a retirar el vehículo.

Vehículos en estado de abandono por más de 15 días o inservibles sin autorización (artículo 35).

Otros casos

Conducir bajo los efectos del alcohol, narcóticos o psicotrópicos (artículos 50 al 52).

Conducción riesgosa (incluye disposiciones específicas para motocicletas).

Estacionarse en zonas de parquímetros sin pagar y acumular más de dos horas de adeudos (artículo 33).

Remisión inmediata en situaciones de riesgo grave, aun con el conductor presente (artículo 68).

¿Cuál es el proceso para liberar un auto del corralón?

El trámite debe realizarlo el propietario del vehículo o su representante legal en el depósito donde se encuentre resguardado.

Para ello se requiere:

Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional o Cartilla del Servicio Militar Nacional).

En caso de persona moral, acta constitutiva, poder notarial e identificación del representante.

Documento que acredite la propiedad o la legal posesión del vehículo (factura, carta factura o tarjeta de circulación vigente).

Póliza de seguro vigente.

Llaves del vehículo.

Comprobante de pago de multas, arrastre, estancia y demás derechos aplicables.

Si el vehículo tiene adeudos adicionales, deberán liquidarse antes de su liberación.

