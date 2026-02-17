Doble Hoy No Circula: ¿Cuánto cuesta sacar el auto del corralón?

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono, activada desde la tarde del pasado domingo, continúa vigente en la Ciudad de México y su zona conurbada. Como consecuencia, el Doble Hoy No Circula también se aplicará este martes.Además, la vigilancia por parte de agentes de tránsito y unidades de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) se ha intensificado, lo que incrementa la probabilidad de multas y traslados de vehículos al corralón.La sanción por circular en día restringido aumentó este año debido al ajuste en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, la multa va de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos (equivalente a 20 y 30 UMA).Esta infracción aplica a todos los vehículos que incumplan la restricción, sin importar su tipo de holograma.El traslado con grúa al depósito vehicular no es automático en todos los casos; sin embargo, la mayor vigilancia y la facultad discrecional de los agentes de tránsito hacen que esta medida sea más frecuente.Por ejemplo, los autos con placas foráneas —es decir, distintas a las de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala— suelen ser remitidos al corralón para garantizar que dejen de circular.En estos casos, el impacto económico puede superar los 5 mil pesos, ya que al monto de la multa se suman los costos de arrastre y estancia.El primer pago que debe realizar el propietario es el correspondiente al traslado del vehículo al depósito vehicular. Las tarifas vigentes son:De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, un vehículo puede ser remitido al depósito vehicular por infracciones graves o incumplimientos acumulados.Principales supuestos (Artículo 67)Otros casosEl trámite debe realizarlo el propietario del vehículo o su representante legal en el depósito donde se encuentre resguardado.Para ello se requiere:La ubicación de los depósitos vehiculares puede ser consultada en este enlace