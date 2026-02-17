Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este martes 17 de febrero anticipa que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 18 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 20 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

