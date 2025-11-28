Bolo Fest 2025: Alternativas viales en CDMX por el desfile navideño

El Bolo Fest es el tradicional desfile navideño del osito Bolo de Liverpool, que se realiza cada año en diciembre, a lo largo de avenida Paseo de la Reforma. Este 2025 será el sábado 29 de noviembre a las 3:00 pm, el recorrido dará inicio en el Ángel de la Independencia y finaliza en el Monumento a la Revolución.No tiene costo, es totalmente gratuito y de acceso libre a todo el público.Dado que abarcará un gran tramo de la avenida Reforma, habrá cierres viales que serán temporales, para no interferir con el desfile y por seguridad de los asistentes. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda las siguientes opciones:Para quienes no sean ni viva en la CDMX, podrán ver el desfile que será transmitido en tiempo real por las redes sociales de Liverpool en YouTube, TikTok o Facebook.KR