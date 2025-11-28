Bolo Fest 2025: Alternativas viales en CDMX por el desfile navideño

El Bolo Fest es el tradicional desfile navideño del osito Bolo de Liverpool, que se realiza cada año en diciembre, a lo largo de avenida Paseo de la Reforma. Este 2025 será el sábado 29 de noviembre a las 3:00 pm, el recorrido dará inicio en el Ángel de la Independencia y finaliza en el Monumento a la Revolución.

No tiene costo, es totalmente gratuito y de acceso libre a todo el público.

Dado que abarcará un gran tramo de la avenida Reforma, habrá cierres viales que serán temporales, para no interferir con el desfile y por seguridad de los asistentes.

Calles y avenidas que permanecerán cerradas

Paseo de la Reforma (en ambos sentidos, entre Lieja y Av. de los Insurgentes)

Los laterales y carriles centrales (dependiendo de lo que avance el desfile)

Tramos de: Florencia, Río Tíber, Niza, Río Rhin

No se permitirá ingresar a los accesos hacia la Plaza de la República

Opciones alternativas si necesitas circular en auto

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda las siguientes opciones:

Avenida Arcos de Belén

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Avenida Sullivan

Circuito Interior

Dr. Río de la Loza

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

José María Iglesias

Ribera de San Cosme

��I Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo sobre Paseo de la Reforma el “Desfile Navideño #BoloFest”, partirá del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, a las 15:00 horas. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/jPjFuDCqYW— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 28, 2025

Para quienes no sean ni viva en la CDMX, podrán ver el desfile que será transmitido en tiempo real por las redes sociales de Liverpool en YouTube, TikTok o Facebook.

KR