Bolo Fest 2025: Alternativas viales en CDMX por el desfile navideño

Se recomienda no circular cerca de la zona incluso dos horas antes del desfile para evitar congestionamiento vial

Si no tienes auto para trasladarte, es recomendable usar el metro para desplazarte más rapido. ESPECIAL

El Bolo Fest es el tradicional desfile navideño del osito Bolo de Liverpool, que se realiza cada año en diciembre, a lo largo de avenida Paseo de la Reforma. Este 2025 será el sábado 29 de noviembre a las 3:00 pm, el recorrido dará inicio en el Ángel de la Independencia y finaliza en el Monumento a la Revolución.

No tiene costo, es totalmente gratuito y de acceso libre a todo el público.

Dado que abarcará un gran tramo de la avenida Reforma, habrá cierres viales que serán temporales, para no interferir con el desfile y por seguridad de los asistentes. 

Calles y avenidas que permanecerán cerradas

  • Paseo de la Reforma (en ambos sentidos, entre Lieja y Av. de los Insurgentes)
  • Los laterales y carriles centrales (dependiendo de lo que avance el desfile)
  • Tramos de: Florencia, Río Tíber, Niza, Río Rhin
  • No se permitirá ingresar a los accesos hacia la Plaza de la República 

Opciones alternativas si necesitas circular en auto

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda las siguientes opciones:

  • Avenida Arcos de Belén
  • Avenida Chapultepec
  • Avenida Insurgentes
  • Avenida Sullivan
  • Circuito Interior 
  • Dr. Río de la Loza
  • Eje 1 Norte
  • Eje Central Lázaro Cárdenas 
  • José María Iglesias
  • Ribera de San Cosme 
     

Para quienes no sean ni viva en la CDMX, podrán ver el desfile que será transmitido en tiempo real por las redes sociales de Liverpool en YouTube, TikTok o Facebook.

