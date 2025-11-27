Tras una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los representantes legales y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron a conocer que el Gobierno federal evaluará la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retome sus trabajos en el caso. La propuesta contempla, principalmente, el regreso de dos de sus integrantes más reconocidos: Carlos Beristáin y Ángela Buitrago.

Isidoro Vicario Aguilar, abogado de un sector de las familias, señaló que las indagatorias mantienen un avance “muy lento”, por lo que reiteraron ante la mandataria la urgencia de reincorporar a especialistas externos que supervisen y acompañen la investigación.

Si bien calificaron como “limitados” los avances presentados durante el encuentro, los familiares aseguraron que concluyeron la reunión con un compromiso por parte de las autoridades para analizar esta posibilidad.

"Los padres volvieron a poner sobre la mesa y la respuesta de la presidenta fue que se tiene que analizar de manera seria, se va a ver con mayor responsabilidad el tema del regreso del GIEI…", expuso Vicario.

Agregó que Sheinbaum instruyó a su equipo a establecer contacto con los integrantes del mecanismo internacional.

"Por lo menos aquí hubo un compromiso de decir, está bien si el tema del regreso, pues valoremos, vamos a contactar con ellos, entonces quedó una tarea de parte de su secretario de tratar de hablar con los integrantes del GIEI…".

El abogado explicó que, ante las condiciones actuales, el eventual retorno del grupo se centraría inicialmente en dos especialistas.

"Lo que se ha señalado es que probablemente pudiera ser Carlos Beristáin y Ángela Buitrago porque también las demás personas que conforman el equipo no sabemos ahorita cómo estén en condiciones de poder regresar o no, y eso es lo que se va a analizar…", indicó.

La reunión se dio en un contexto marcado por la reciente renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), un hecho que también generó comentarios entre los familiares.

Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, cuestionó el papel del exfiscal en la investigación del caso.

"Cuánto tiempo llevó y no hizo nada el señor; entonces es una persona que para mí yo decía: cómo es posible tener un fiscal general, pues qué está haciendo si no está resolviendo nada…", expresó.

