Autoridades y Madres Buscadoras hallan fosas clandestinas en Los Cabos

Autoridades, familiares y Madres Buscadoras de personas desaparecidas en Baja California Sur informaron que localizaron fosas clandestinas ahora en la zona de Los Cabos, y según los primeros procesamientos, habrían recuperado cuatro cuerpos, así como restos fragmentados. Los trabajos se concentran en un predio en San José del Cabo donde elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continúan investigando y procesando la zona. De los primeros trabajos, la dependencia confirmó que en efecto se trata de un área de inhumaciones clandestinas.

Peritos se encuentran trabajando en el sitio

Peritos se encuentran trabajando en el sitio conforme a los protocolos y en los siguientes días informarán sobre el total de inhumaciones y el avance de las investigaciones. Durante las diligencias, familiares de personas desaparecidas sí reportaron el hallazgo de al menos cuatro cuerpos y diversos restos humanos. El Colectivo de Búsquedas San José del Cabo, que participa en las labores, informó que hasta el momento han sido procesadas tres fosas.

Se encontraron restos humanos fragmentados y dos cuerpos

En la primera localizaron únicamente "restos humanos fragmentados, entre ellos falanges, una tibia y algunas vértebras". En la segunda fueron recuperados dos cuerpos, uno con características masculinas y otro femeninas, ambos con una prenda de vestir que aparentemente corresponde a mezclilla y en avanzado estado de deterioro, indicaron en un comunicado. En la tercera fosa, el colectivo reportó el rescate de otros dos cuerpos, que preliminarmente corresponderían a personas del sexo masculino y que no portaban prendas de vestir ni objetos personales que permitieran una identificación inmediata.

El colectivo Madres Buscadoras de Los Cabos, también trabajando en el sitio, estimó que los cuerpos podrían tener alrededor de un año de inhumación, por lo que exhortó a familiares de personas desaparecidas durante ese periodo a acudir a la Fiscalía Especializada para aportar muestras de ADN que faciliten los trabajos de identificación. La Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares informó que continúa las investigaciones en el predio y, al término de ellas, confirmarán la totalidad de restos localizados.

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AS