Aumenta la presencia de cemento adulterado en México

El sector de la construcción en México enfrenta una problemática emergente que comienza a generar preocupación entre especialistas: el llamado “huachicol de cemento”, una práctica ilegal que pone en entredicho la calidad de las obras y la seguridad de quienes las habitan o utilizan.

Este fenómeno consiste en la adulteración de bultos de cemento mediante la mezcla con materiales de menor calidad —como caliza u otros compuestos— con el objetivo de reducir costos y aumentar ganancias en mercados informales.

De acuerdo con José María Barroso Ramírez, presidente de la Cámara Nacional del Cemento, la presencia de este tipo de producto en el mercado nacional va en aumento, impulsada por redes de distribución que operan fuera de los canales regulados.

¿Qué es la Canacem?

La Cámara Nacional del Cemento (Canacem) es el organismo institucional que representa a las principales empresas productoras de cemento en México. Fundada en 1948, su objetivo es promover el desarrollo sostenible de la industria, garantizar las mejores prácticas de construcción y colaborar con los tres niveles de gobierno para establecer regulaciones que aseguren la calidad de los materiales en el país.

El principal riesgo radica en que este cemento no cumple con las normas técnicas establecidas, lo que compromete directamente la resistencia estructural de las construcciones. Expertos advierten que su uso puede provocar desde fisuras prematuras hasta fallas en la capacidad de carga, con consecuencias potencialmente graves en viviendas e infraestructura.

En México, el término “huachicol” se popularizó originalmente para describir el robo y la adulteración de combustibles. Sin embargo, en años recientes, el concepto se ha extendido a otros sectores para referirse a cualquier práctica de falsificación o alteración ilegal de productos. El “huachicol de cemento” es la adaptación de este término a la industria de la construcción, describiendo un mercado negro que lucra con la seguridad de las edificaciones.

¿Cómo afecta el “huachicol de cemento” en México?

En un país donde la calidad de los materiales es clave para garantizar la seguridad sísmica y la durabilidad de las edificaciones, la expansión de este mercado irregular representa un desafío tanto para autoridades como para la industria formal.

Además del peligro físico, esta práctica representa un golpe a la economía formal:

Engaño al consumidor : El producto se comercializa bajo sellos similares al de marcas reconocidas, confundiendo a los compradores.

: El producto se comercializa bajo al de marcas reconocidas, confundiendo a los compradores. Evasión de normas: Los distribuidores operan fuera del marco legal, evadiendo revisiones de calidad y fiscalización.

Los distribuidores operan fuera del marco legal, evadiendo revisiones de calidad y fiscalización. Falta de garantías: A diferencia del material certificado, el cemento adulterado no ofrece respaldo alguno ante vicios ocultos en la construcción.

Ante este panorama, la industria cementera y las autoridades competentes buscan reforzar las estrategias de vigilancia para detectar estos puntos de venta ilegales y garantizar que el suministro de materiales en el país mantenga la calidad necesaria para la seguridad de la población.

TG