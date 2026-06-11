Padrón de telefonía: Quienés sí y quiénes no deben hacer el trámite

Si tu celular pierde la señal el próximo 1 de julio de 2026, no será una falla técnica, sino la suspensión de tu línea por no registrarla. Tienes pocos días para evitar quedar incomunicado; descubre si tu número está en la lista obligatoria y cómo salvarlo hoy mismo.

La nueva normativa federal exige que millones de usuarios vinculen su identidad real a su número telefónico de forma obligatoria. Esta medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca frenar el anonimato que facilita delitos graves como la extorsión, el secuestro y el fraude telefónico.

El plazo definitivo e improrrogable para cumplir con este mandato vence exactamente el 30 de junio de 2026. A partir de esa fecha, cualquier línea que no forme parte del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil quedará inhabilitada para realizar llamadas, enviar mensajes de texto o usar datos móviles.

Entonces, ¿quiénes sí deben cumplir con este trámite de manera obligatoria? La respuesta oficial de las autoridades es contundente: absolutamente todas las personas físicas y morales que posean una línea activa dentro del territorio nacional deben registrarse sin excepción alguna.

Esto incluye primordialmente a los usuarios de prepago que compran recargas periódicas en tiendas de conveniencia. Históricamente, este sector operaba en el anonimato total, pero ahora son el principal objetivo de la regularización para mejorar los índices de seguridad pública en el país.

También están estrictamente obligados los clientes que cuentan con planes de renta mensual o pospago. Existe el falso mito de que, al tener un contrato previo, el registro es automático, pero las autoridades han aclarado que estos usuarios deben realizar la vinculación de igual manera.

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Las líneas corporativas empresariales, los chips adquiridos antes de enero de 2026 y los usuarios de nuevas tecnologías digitales como la eSIM tampoco escapan a la regla general. Si el número telefónico está activo y operando en México, requiere su registro inmediato.

Los exentos y los requisitos indispensables

Por otro lado, ¿quiénes no deben registrar su número celular? Únicamente están exentos aquellos usuarios que utilicen líneas extranjeras en modalidad de roaming internacional por tiempo limitado, o quienes decidan dar de baja definitivamente su servicio antes de que concluya la fecha límite.

Para el resto de la población, el proceso de validación es un requisito ineludible. Las principales compañías telefónicas del país, como Telcel, AT&T y Movistar, han habilitado plataformas digitales intuitivas y centros de atención presencial para facilitar el trámite a todos sus clientes.

El procedimiento responde al "cómo" y "dónde" de esta importante noticia: puedes hacerlo cómodamente desde tu propio dispositivo móvil ingresando al portal oficial de tu operadora, o acudiendo físicamente a una sucursal autorizada con tus documentos oficiales en mano.

Los requisitos solicitados son simples pero estrictos para evitar suplantaciones. Las personas físicas de nacionalidad mexicana necesitan presentar una identificación oficial vigente, como la credencial del INE o pasaporte, y su CURP tradicional, aclarando que no es obligatoria la versión biométrica.

Por su parte, los residentes extranjeros que cuenten con líneas mexicanas activas deben proporcionar su pasaporte vigente o una CURP temporal expedida para extranjeros, además de comprobar su país de origen ante el asesor telefónico o en el portal web.

En el caso específico de las empresas o personas morales, el trámite exige presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), un documento legal que acredite la razón social de la compañía y la identificación oficial del representante legal en turno.

La protección de estos datos personales ha generado dudas entre la ciudadanía, pero la ley obliga a las operadoras a resguardar la información bajo estrictos protocolos de ciberseguridad. El gobierno ha confirmado que no centralizará los datos en una base única vulnerable.

Consecuencias, recuperación y tips clave

Si decides ignorar la normativa vigente, el 1 de julio de 2026 tu línea será suspendida temporalmente de forma automática. Durante este periodo de castigo, tu costoso smartphone solo servirá para contactar a números de emergencia o al servicio al cliente de tu operadora.

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Afortunadamente, existe una pequeña ventana de salvación para los rezagados. Si tu línea es suspendida, tendrás un periodo de gracia de hasta 90 días para realizar el registro extemporáneo y recuperar tu número antes de que sea cancelado y reasignado a otro usuario.

Sin embargo, esperar hasta el último minuto no es una estrategia recomendable. Los sistemas informáticos de las operadoras podrían saturarse durante los últimos días de junio, provocando caídas masivas en las plataformas web y filas interminables en las sucursales físicas.

Para evitar contratiempos de última hora, te compartimos esta lista de tips rápidos: 1) Verifica tu estatus actual enviando un SMS a tu operadora. 2) Ten tu CURP e INE digitalizados si harás el trámite web. 3) Asegúrate de usar una red Wi-Fi segura. 4) Guarda siempre el folio de confirmación.

El tiempo corre rápidamente y la cuenta regresiva no se detendrá por nadie. Cumplir con este mandato federal no solo garantiza la continuidad de tu servicio de telecomunicaciones, sino que contribuye activamente a construir un entorno digital mucho más seguro para todos.

Con información de Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

BB