Testigo narró cómo sobrevivió a la balacera en Teotihuacán

Turistas y habitantes que se encontraban este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán vivieron momentos de pánico luego de que un hombre armado comenzara a disparar en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna , dejando como saldo seis personas lesionadas y una persona sin vida, antes de que el agresor se quitara la vida. La escena ocurrió frente a decenas de visitantes que se encontraban recorriendo el sitio y que posteriormente relataron lo sucedido desde su propia experiencia.

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El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 horas de este 20 de abril, cuando un sujeto que se encontraba en la Pirámide de la Luna —la segunda más alta del complejo arqueológico— abrió fuego contra los presentes para después suicidarse. De acuerdo con los primeros reportes, cuatro de las víctimas presentaron heridas por impacto de bala, mientras que las otras dos sufrieron lesiones derivadas de caídas provocadas por el caos y la desesperación del momento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó que el Gabinete de Seguridad ya inició una investigación para esclarecer los hechos, mientras que elementos de seguridad y autoridades locales se trasladaron de inmediato al lugar para atender la emergencia y resguardar la zona.

Hasta el momento, el agresor no ha sido identificado y tampoco se ha determinado el motivo del ataque. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo observación médica.

Testigo relata su experiencia en la balacera en Teotihuacán

Tras la movilización de los cuerpos de seguridad y la llegada de medios de comunicación, una mujer que presenció el ataque narró cómo vivió los momentos de terror mientras ingresaba a la zona arqueológica. Según explicó, logró observar al tirador cuando este se encontraba en la parte alta de la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar contra los visitantes.

La testigo, identificada como Laura Torres, señaló que el agresor vestía una camisa y pantalón de mezclilla. También aseguró que, durante el ataque, permitió que algunas personas descendieran de la pirámide sin agredirlas.

“Yo vi que dejó bajar a una chica, pensé que le iba a disparar por la espalda; al poco tiempo dejó bajar también a un chico”, relató.

Torres explicó que al principio pensó que los sonidos eran fuegos artificiales, ya que escuchó detonaciones aisladas. Sin embargo, conforme los disparos aumentaron, comprendió que se trataba de un ataque armado y buscó resguardarse de inmediato.

“Se empezaron a escuchar detonaciones esporádicas primero, luego una tras otra; fueron más de 20. No sabía qué iba a pasar. Los guías que traían a su gente los empezaron a sacar, algunos entraron en pánico”, contó.

Gracias a la distancia que mantenía con el agresor, Laura logró grabar parte de los hechos, aunque hasta ahora esas imágenes no han sido difundidas públicamente.

Autoridades confirman turistas extranjeras entre las personas heridas

Las autoridades del Estado de México confirmaron que entre las personas lesionadas durante el ataque armado se encuentran cuatro turistas extranjeras: dos de nacionalidad colombiana, una canadiense y una rusa.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista que la situación ya fue controlada y detalló la procedencia de algunas de las víctimas, aunque no precisó el estado exacto de salud de cada una de ellas.

Por su parte, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, señaló que una de las personas heridas se encuentra en estado crítico y tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital de alta especialidad para recibir atención urgente.

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El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer el motivo del ataque y la identidad del agresor. La tragedia dejó una fuerte conmoción entre visitantes, trabajadores del sitio y habitantes de la zona, al tratarse de uno de los espacios turísticos e históricos más importantes del país.

Con información de EFE

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