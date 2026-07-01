El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se publicó en la Gaceta Electoral el acuerdo del Consejo General que contiene las resoluciones aprobadas en la sesión celebrada el pasado 25 de junio, el cual establece que el registro de las organizaciones que obtuvieron una resolución favorable para constituirse como nuevos Partidos Políticos Nacionales surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2026.

México tendrá a partir de hoy ocho partidos políticos con registro: Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Somos México y Construyendo Sociedades de Paz.

A través de un comunicado, explicó que, como parte de la ejecución administrativa derivada de las resoluciones aprobadas por el Consejo General, las personas representantes de las organizaciones que obtuvieron el registro podrán acudir el próximo 1 de julio a recibir las oficinas correspondientes y se les hará entrega de constancias.

Detalló que la publicación en la Gaceta Electoral pone a disposición de la ciudadanía la versión definitiva de las resoluciones aprobadas por el Consejo General y forma parte de las actuaciones institucionales previstas para el procedimiento de registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales.

Destacó que con estas actuaciones el INE da continuidad a la ejecución de las resoluciones aprobadas por el Consejo General.

CT