El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin discusión dos iniciativas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que contemplan modificaciones a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y ajustes en la composición y diseño de las monedas de 10 y 20 pesos.

Las reformas fueron avaladas con 396 votos a favor de Morena, PT, PVEM, PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que 66 legisladores del PAN votaron en contra.

¿Cómo será la moneda de 10 pesos?

En el caso de la moneda de 10 pesos , se estableció que será acuñada con una nueva aleación de acero recubierto de níquel y un núcleo de hierro, con el objetivo de reducir los costos de producción ante el incremento del precio del cobre, que representa el 65% de su composición y ha subido más del 80% en los últimos cinco años.

El cambio busca mantener el mismo diseño, tamaño y forma , sin afectar su apariencia ni sus características físicas.

IMAGEN CREADA CON IA

¿Cómo será la moneda de 20 pesos?

La segunda reforma autoriza un nuevo diseño para la moneda de 20 pesos, que incluirá la imagen del Templo de Kukulkán, en Chichén Itzá, Yucatán , sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1982.

Según el dictamen, la nueva pieza pretende resaltar la riqueza cultural y el legado arquitectónico de la civilización maya , además de fomentar el orgullo nacional y la identidad cultural a través de un símbolo cotidiano de uso monetario.

IMAGEN CREADA CON IA

¿Cuándo comenzarán a circular las nuevas monedas?

La acuñación de las nuevas monedas de 20 pesos iniciará 30 días después de que el decreto entre oficialmente en vigor.

Mientras tanto, las monedas actuales seguirán siendo válidas y podrán utilizarse con normalidad hasta que el Banco de México determine su retiro progresivo del mercado.

¿Qué cambia para los usuarios?

En realidad, no será necesario sustituir las monedas que ya tienes. Seguirán en circulación y conservarán su valor, pero con el tiempo empezarán a verse con mayor frecuencia las nuevas piezas, que dejarán de ser consideradas de colección para usarse cotidianamente como cambio en comercios y máquinas automáticas.

En cuanto a las monedas de 10 pesos, el cambio se centrará únicamente en los materiales de fabricación, lo que reducirá costos sin alterar su valor, tamaño ni diseño.

Este ajuste permitirá que haya más monedas disponibles en circulación, manteniendo su funcionalidad sin impacto alguno para el bolsillo de los mexicanos.

EE