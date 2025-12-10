Senado abre debate para establecer aranceles a mercancías provenientes de Asia

Después de considerar el asunto como de urgente resolución y eximirlo de trámites ordinarios, el pleno del Senado de la República puso a consideración el dictamen de la minuta que plantea imponer aranceles a la importación de 316 productos provenientes de Asia y de naciones que no cuentan con un tratado comercial con México.

La mayoría legislativa rechazó una moción suspensiva promovida por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que buscaba aplazar la discusión del proyecto.

El senador panista Mario Cortés Mendoza señaló que, mientras la Cámara de Diputados dispuso de al menos 45 días para estudiar la propuesta, la minuta llegó al Senado apenas este miércoles. Por ello, cuestionó que los legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo pretendan avalar un dictamen que —dijo— ni siquiera tuvieron oportunidad de revisar a detalle.

"¿Por qué le faltan el respeto al Senado de la República?, el dictamen apenas llegó hoy y en la mañana. Si ustedes no hacen respetar el Senado, al menos el grupo parlamentario de Acción Nacional sí lo hará, porque merecen y merecemos respeto, porque merecemos conocer este dictamen. Estamos hablando de mil 463 fracciones arancelarias en 17 sectores estratégicos", indicó.

El legislador opositor advirtió que imponer estos aranceles afectará a la industria y provocará que se encarezcan los productos en detrimento de los consumidores mexicanos.

Además, reprochó que Morena haga uso de una mayoría legislativa que el pueblo no le concedió en las urnas.

"Están abusando de la mayoría que compraron y los senadores que cooptaron con órdenes de aprehensión y con dinero", señaló en clara alusión a Miguel Ángel Yunes Márquez.

En contraparte, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña salió en defensa del expanista.

"Les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste, el senador Yunes es un compañero nuestro, de nuestro movimiento, que ha aportado con mucha valía a nuestro movimiento. Su voto fue clave para la transformación y democratización del Poder Judicial, y por más que respiren por la herida, así será y es valorado por nosotros en toda su dimensión, en toda su validez", puntualizó.

Ante las protestas de los panistas, que interrumpieron su discurso, Fernández Noroña pidió a la bancada de Acción Nacional que "aguanten los argumentos, serénense, el doctor Noroña tenía que venir a darles su despedida decembrina".

YC