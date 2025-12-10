Frente frío 20: ¿Cuándo entra y qué estados serán más afectados?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 20 ingresará al norte de México entre el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, provocando vientos fuertes en entidades del noreste y, posteriormente, un incremento en el potencial de lluvias en amplias zonas del país.

Según el pronóstico del SMN, el frente frío 20 entrará por la frontera norte y noreste durante la tarde-noche del miércoles y madrugada del jueves, interactuando con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación generará rachas de viento de hasta 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El sistema se mantendrá sobre el noreste mexicano hasta la mañana del viernes, cuando podría adquirir características cálidas y dejar de afectar al país. No obstante, un nuevo frente frío se aproximará el sábado y se desplazará el domingo sobre el Golfo de México, reforzando las condiciones de inestabilidad.

Estados más afectados

Viento fuerte

Miércoles y jueves: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Domingo: Evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de 60 a 80 km/h, y rachas de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco y Península de Yucatán.

Lluvias

Durante la semana, la combinación del frente frío 20 y canales de baja presión favorecerá lluvias en diversas regiones:

Miércoles 10 y jueves 11

Lluvias fuertes: Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Michoacán.

Chubascos: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.

Viernes 12 y sábado 13

Lluvias fuertes: Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Chubascos: Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Tabasco y Campeche, además de varias entidades del centro y occidente.

Domingo 14

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (Tehuacán–Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Lluvias muy fuertes: Veracruz (norte y costa), Puebla (Sierra Norte), San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Chubascos fuertes: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con la llegada del nuevo frente frío del fin de semana y su masa de aire polar, se prevé un descenso de temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste, con mínimas por debajo de -5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas pueden provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas. Los vientos podrían generar caída de árboles y anuncios, así como oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec.

SV