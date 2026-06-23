La efervescencia que ya comenzó a desatarse en la Ciudad de México por el partido de la Selección Mexicana contra Chequia correspondiente al Mundial 2026 ha obligado a desplegar una estrategia de contención mayúscula. Para asegurar que puntos de encuentro masivo como Reforma, el Ángel de la Independencia o el Fan Fest instalado en el Zócalo operen bajo condiciones óptimas, se pondrá en marcha un estricto dispositivo de vigilancia enfocado en la restricción de bebidas embriagantes.

Autoridades capitalinas confirmaron que implementarán en CDMX el programa denominado Ley Seca en puntos estratégicos de la ciudad, sobre todo en Paseo de la Reforma, ya que este lugar fue escenario de desastrosas celebraciones hace unos días; debido a esto, habrá un un despliegue que involucra a miles de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El objetivo central de la movilización de las fuerzas del orden es evitar riñas, conatos de violencia y accidentes viales derivados del consumo desmedido de alcohol en la vía pública. Las autoridades locales han dejado en claro que la celebración deportiva debe mantenerse en un ambiente estrictamente familiar y seguro para los miles de asistentes locales e internacionales que se esperan.

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Filtros de seguridad estratégicos: Cómo se controlará el acceso peatonal

¿De qué manera se operará en las calles para asegurar que ningún asistente burle las normativas vigentes? La estrategia de la corporación policial contempla la instalación de múltiples filtros de seguridad en los principales accesos peatonales que conducen a las pantallas gigantes del festival de aficionados.

En estos puntos de revisión, los elementos policiales realizarán inspecciones minuciosas de mochilas, bolsos y contenedores para confiscar de manera inmediata cualquier botella o lata que pretenda ingresarse al perímetro restringido. Asimismo, se desplegarán unidades del cuerpo de tránsito para agilizar el flujo de vehículos y evitar que los automovilistas utilicen las banquetas o los carriles confinados como zonas de estacionamiento improvisadas.

Para acceder al FIFA Fan Fest del Zócalo, por ejemplo, habrá cinco filtros de seguridad en las siguientes ubicaciones:

5 de febrero

20 de noviembre

Pino Suárez

Tacuba

Madero

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Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, confirmó que para evitar actos de violencia ante el lleno del FIFA Fan Fest habrá más pantallas gigantes en calles clave: “Una vez que el Zócalo llegue a su máxima capacidad, habrá 12 pantallas en calles aledañas” , afirmó en conferencia de prensa.

¿Qué se sabe del despliegue policíaco en CDMX por el partido México vs Chequia?

Para el FIFA Fan Fest del Zócalo, Pablo Vázquez detalló que se contará con la participación de tres mil 275 elementos de la SSC, los cuales estarán encargados de vigilar el orden, impedir la ingesta de bebidas alcohólicas, cumplir con actividades de proximidad ciudadana y atender emergencias en la zona.

Por otro lado, César Cravioto, secretario de Gobierno, adelantó que se desplegarán cuatro mil 200 policías en alrededores del Ángel de la Independencia para que la seguridad esté garantizada en este importante punto de encuentro, esto debido a que el pasado 18 de junio más de 700 mil personas se dieron cita ahí y en todo Paseo de la Reforma para celebrar la victoria ante Corea del Sur, festejo que dejó como saldo más de 40 toneladas de basura y varios casos de vandalismo.

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Puntos clave y tips rápidos si asistes al FIFA Fan Fest

Llega con anticipación: Las revisiones en los filtros de seguridad pueden ralentizar el ingreso al recinto; se recomienda llegar al menos una hora antes del inicio del juego.

Las revisiones en los filtros de seguridad pueden ralentizar el ingreso al recinto; se recomienda llegar al menos una hora antes del inicio del juego. Cero mochilas voluminosas: Evita cargar bultos pesados u objetos punzocortantes que puedan ser retenidos por el personal de la policía en los accesos.

Evita cargar bultos pesados u objetos punzocortantes que puedan ser retenidos por el personal de la policía en los accesos. Prohibido el ingreso de envases: No intentes ingresar termos, botellas de vidrio o bebidas preparadas; solo se permitirá el acceso de agua embotellada sellada de fábrica.

No intentes ingresar termos, botellas de vidrio o bebidas preparadas; solo se permitirá el acceso de agua embotellada sellada de fábrica. Utiliza el transporte público: Las vialidades aledañas a Paseo de la Reforma permanecerán cerradas o con tránsito lento; el uso de aplicaciones de movilidad o el metro es la opción más viable.

Las vialidades aledañas a Paseo de la Reforma permanecerán cerradas o con tránsito lento; el uso de aplicaciones de movilidad o el metro es la opción más viable. Atento a las indicaciones oficiales: Sigue las rutas de evacuación señaladas y respeta las indicaciones del personal de Protección Civil distribuido en la zona.

JM