Contra todo pronóstico, la Ciudad de México registra una de las ocupaciones más bajas en Airbnb entre las sedes del Mundial 2026, revelando un cambio inesperado en las preferencias de los turistas internacionales que visitan la capital.

A pesar de la euforia que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el impacto en las reservaciones de Airbnb dentro de la capital mexicana ha sido sumamente limitado. Los números actuales demuestran que el evento deportivo no se ha traducido en el repunte extraordinario que muchos anfitriones esperaban.

De acuerdo con una investigación reciente presentada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ocupación en alojamientos temporales cercanos a la zona del estadio se mantiene en un 28.2%. Esta cifra contrasta con las expectativas iniciales del sector turístico y de los propietarios de inmuebles.

El estudio fue elaborado por Yesua Martínez Torres, doctor en Estudios Urbanos por El Colegio de México (Colmex). Durante su presentación en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el especialista detalló el comportamiento de las reservas en un radio de 10 kilómetros alrededor de los recintos deportivos.

El contraste con otras sedes mundialistas

Los resultados preliminares del análisis comparativo muestran que la CDMX se encuentra en el último lugar de ocupación frente a otras cuatro ciudades sede de Norteamérica. La diferencia es notable cuando se observan los porcentajes de reservación en territorio canadiense y estadounidense durante el mismo periodo de evaluación.

En la cima de la lista se encuentra Vancouver, que alcanza un 54% de ocupación, seguida por Toronto con un 46.9%. Por su parte, las ciudades estadounidenses de Seattle y la Bahía de San Francisco registran un 41.2% y un 35.2% respectivamente, superando a la capital mexicana.

Esta baja demanda resulta paradójica si se considera el volumen de oferta disponible. La Ciudad de México lidera indiscutiblemente el número de propiedades anunciadas en la plataforma digital, contando con más de 18 mil 118 inmuebles registrados y listos para recibir a los aficionados del fútbol internacional.

Para ponerlo en perspectiva, la oferta mexicana supera ampliamente a la de Toronto, que cuenta con 9 mil 544 espacios, o a la de Vancouver, que apenas suma 3 mil 687 alojamientos. Sin embargo, esta abundancia de opciones no ha sido suficiente para garantizar un lleno total en las zonas aledañas al estadio.

¿Por qué los turistas evitan la zona del estadio?

El investigador Yesua Martínez Torres explicó que este fenómeno responde principalmente a la estructura urbana de la metrópoli. "El ligero aumento detectado en la capital no alcanza significación estadística y podría responder a la configuración urbana y la ubicación del estadio", señaló el académico durante su exposición detallada.

Los datos sugieren que los visitantes internacionales priorizan la experiencia turística integral sobre la cercanía al recinto deportivo. En lugar de buscar hospedaje a pocos minutos de los partidos, los aficionados prefieren instalarse en barrios que ofrecen una infraestructura consolidada de restaurantes, bares y vida nocturna activa.

Zonas tradicionales como la colonia Roma, Condesa y Polanco mantienen el mayor interés de los viajeros. Estas áreas, reconocidas por su alta conectividad y atractivo cultural, absorben la mayor parte de la demanda, dejando vacías las propiedades que apostaron únicamente por su proximidad geográfica al evento deportivo.

Además de la ubicación, el tipo y la cantidad de partidos que recibe la ciudad influyen directamente en las decisiones de viaje. Al tratarse de un torneo fragmentado geográficamente entre tres países, los aficionados planifican estancias más cortas o estratégicas, afectando el promedio de noches reservadas por visitante.

El sector hotelero también resiente el impacto

Esta tendencia a la baja no es exclusiva de las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb. El sector hotelero tradicional también ha reportado cifras que se encuentran por debajo de las proyecciones optimistas que se formularon cuando se anunció la sede compartida para esta justa deportiva internacional.

Reportes recientes de la iniciativa privada indican que la ocupación hotelera para los primeros encuentros del torneo se ubica alrededor del 65%. Este porcentaje representa un balde de agua fría frente a las previsiones iniciales, que anticipaban un lleno total de entre el 80% y el 100 por ciento.

Los especialistas coinciden en que la demanda podría experimentar un incremento durante las etapas finales de la competición. Sin embargo, por ahora, los datos demuestran que albergar un evento de talla internacional no garantiza automáticamente un éxito financiero para todos los sectores del hospedaje local.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB