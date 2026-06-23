¡Gratis! 48 pantallas en CDMX para ver el México vs Rep. Checa

Este miércoles 24 de junio la selección mexicana se enfrentará a la de República Checa, por lo que en la Ciudad de México se habilitarán 48 espacios distribuidos en distintas zonas de la capital para que la ciudadanía pueda disfrutar sin costo de la transmisión del encuentro entre ambos equipos.

Durante la presentación de los dispositivos de seguridad y movilidad que se implementarán con motivo del partido en el Estadio Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada destacó que los operativos desplegados en los dos encuentros anteriores de la Selección Mexicana concluyeron con resultados positivos y sin incidentes, calificándolos como un “rotundo éxito”.

Con este panorama, Brugada Molina afirmó que ante la respuesta que hubo por parte de la ciudadanía, se ampliará de forma "muy significativa" la cantidad de espacios en los que la población podrá ver los partidos de forma gratuita y luego celebrar los resultados.

¿Cómo estarán distribuidas?

Serán 18 puntos distribuidos a lo largo del Paseo de la Reforma

Nueve pantallas en las inmediaciones del Zócalo donde tiene lugar el Fan Fest

Tres pantallas en la Alameda Central

18 festivales futboleros en las distintas alcaldías.

También se instalarán tres "escenarios futboleros" en el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y en la Diana Cazadora, para celebrar a la Selección Mexicana; donde habrá mariachi y sonidero.

Invita a la población a distribuirse por toda la CDMX

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina señaló que históricamente el Ángel de la Independencia ha sido el lugar a donde los aficionados acuden para celebrar después de un partido de la Selección Mexicana. No obstante, llamó a la población a distribuirse en los distintos puntos que se habilitarán este miércoles, entre ellos el Monumento a la Revolución, espacio que dijo, está pensado organizado y pensado para familias e infancias.

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"Decimos que descentralizamos la alegría para evitar aglomeraciones que generen riesgos de protección civil, ese es el gran objetivo: descentralizar un sólo punto, que como sabemos, tradicionalmente ha sido el Ángel y que ha sido tanta la participación después del partido, el acudir a un sólo punto, lo que queremos lograr es que se distribuya", dijo.

Ante esto, la mandataria invitó a los aficionados a que la alegría del Mundial no se concentre en un sólo punto, sino que llegue a las calles y otros sitios que se habilitarán.

KR