Así puedes viajar GRATIS con INAPAM si cumples estos requisitos y tienes más de 60 años

Viajar sin pagar pasaje es uno de los beneficios más valorados por las personas adultas mayores en México. A partir de los 60 años, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se convierte en una herramienta clave para reducir gastos cotidianos, especialmente en transporte público, y para mantener una vida activa, autónoma y con mayor movilidad.

Este apoyo, impulsado desde el ámbito federal y respaldado por gobiernos locales, busca garantizar el derecho a la movilidad de este sector de la población. Además de descuentos en múltiples servicios, la tarjeta INAPAM permite viajar gratis en determinados sistemas de transporte y acceder a tarifas preferenciales en otros, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¿En qué transportes se puede viajar gratis con la credencial INAPAM?

Uno de los principales beneficios de la credencial INAPAM es la gratuidad en distintos sistemas de transporte público, principalmente en zonas urbanas y, de manera destacada, en la Ciudad de México .

Entre los servicios donde las personas adultas mayores pueden viajar sin costo al presentar su credencial se encuentran:

Metro de la Ciudad de México, sin importar la línea o el horario.

sin importar la línea o el horario. Trolebús, en todas sus rutas.

en todas sus rutas. Tren Ligero , que conecta el sur de la capital.

, que conecta el sur de la capital. Cablebús , en sus distintas líneas.

, en sus distintas líneas. Red de Transporte de Pasajeros (RTP), incluidos servicios ordinarios.

En el caso del Metrobús, la gratuidad aplica principalmente para personas mayores de 70 años, quienes deben mostrar su credencial INAPAM y, en algunos casos, una identificación oficial para acreditar la edad.

Fuera de la capital del país, el beneficio puede variar según el estado o municipio. En muchas entidades, la credencial permite acceder a descuentos en el transporte público local, aunque no siempre se ofrece el viaje completamente gratuito. Por ello, se recomienda consultar las condiciones específicas con la autoridad de transporte de cada localidad.

En cuanto a viajes foráneos, la tarjeta INAPAM no garantiza pasajes gratis, pero sí descuentos importantes en autobuses de larga distancia, aerolíneas y servicios turísticos, que pueden ir del 10 al 50 por ciento, dependiendo de la empresa y la disponibilidad.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

El trámite de la credencial INAPAM es gratuito y puede realizarse en cualquier momento del año . Para obtenerla, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar identificación oficial vigente con fotografía.

Contar con CURP.

Entregar comprobante de domicilio reciente, generalmente no mayor a tres meses.

Llevar dos fotografías tamaño infantil.

Las personas interesadas deben acudir personalmente a un módulo del INAPAM o a oficinas de la Secretaría del Bienestar. En la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día y los beneficios pueden utilizarse de inmediato.

YC