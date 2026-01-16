Aseguran en el AICM un kilo de fentanilo con valor de 20 millones de dólares

Autoridades federales aseguraron este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un paquete con aproximadamente un kilo de fentanilo proveniente del país asiático, cuyo valor ronda los 20 millones de dólares.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los agentes detectaron un paquete declarado como 'cosméticos', el cual "al ser sometido a revisión mediante equipos de rayos X y con el apoyo del ejemplar canino 'Néstor', del área de centros tácticos de la Aduana, marcó positivo a posible droga".

En un comunicado la SSPC detalló que las acciones encabezadas por las Secretarías de Marina, de Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), junto con personal de Aduanas.

En el @AICM_mx, resultado de labores de inteligencia y revisión de mercancías, elementos de @SEMAR_mx y Aduanas, con apoyo del binomio canino Néstor, aseguraron un paquete con un kilo de fentanilo, enviado desde Hong Kong y declarado como cosméticos.



Esta acción evitó la… pic.twitter.com/4WfrJisBlO— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 17, 2026

Los agentes revisaron minuciosamente el paquete en el que localizaron una bolsa de plástico sellada herméticamente que contenía un polvo color blanco, el cual tenía un peso aproximado de un kilo.

"Tras un análisis de identificación infrarroja, dio resultado positivo a clorhidrato de fentanilo, por lo que fue canalizado al laboratorio central de Aduanas, con el fin de verificar el peso y tipo de narcótico asegurado", señaló la SSPC.

De acuerdo con la dependencia, con este aseguramiento se evitó la producción de aproximadamente un millón de dosis de fentanilo, con un valor estimado de 20 millones de dólares.

Lee también: Requisitos para obtener descuento en Aeroméxico con tarjeta INAPAM en 2026

Las autoridades no precisaron el nombre de la empresa que habría enviado el paquete, ni el país exacto de procedencia.

Las acciones ocurren en medio de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha reiterado la posibilidad de atacar los carteles que operan en México para combatir el narcotráfico. La Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, se ha negado repetidamente a permitir cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.

La retórica de Trump en este sentido ha aumentado de intensidad después de que Washington lanzara una intervención militar en Caracas para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y transportarlo a Nueva York, donde permanece detenido y enfrenta cargos de narcotráfico.

Desde febrero de 2025 y hasta el 14 de enero, el Gobierno de México, gracias a la 'Operación Frontera Norte' -acordada con el presidente Trump para evitar aranceles a México- ha detenido a 10.784 personas y se han confiscado 119,5 toneladas de droga, entre ellas, 602,8 kilogramos de fentanilo.

NA