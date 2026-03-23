Luego de un operativo para la localización de los siete jóvenes electricistas desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí, con más de 620 elementos de las fuerzas de seguridad, tres aeronaves y el gabinete de seguridad ampliado encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sesionando en Matehuala, fueron localizados con vida estos trabajadores originarios de Cárdenas.

Lo anterior fue confirmado por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona en sus redes sociales. Previo a ello por la mañana, el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez comentó: "se decidió implementar un operativo con un estado de fuerza sin precedente, 620 elementos de las fuerzas de seguridad y con tres aeronaves que están colaborando, así como el gabinete de seguridad completo encabezado por el gobernador del estado".

Asimismo, refirió que se activaron todos los protocolos en materia de búsqueda de personas, se contactó a los familiares de los jóvenes y se les ofrecieron de inmediato los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) incluyendo asesoramiento jurídico y psicológico, así como acceso al Fondo de Alimentos y Hospedaje, así como colaboración con el estado de Nuevo León por la cercanía de la frontera con la vecina entidad a la zona en donde se habrían dado los hechos.

Por su parte, la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares también por la mañana antes de confirmarse la ubicación de los jóvenes desaparecidos, expuso que lo que se tenía de información es que se les habría perdido el rastro sobre la carretera 57 en el entronque hacia la carretera a Cedral y detalló que de inmediato se contó con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

MF