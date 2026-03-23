Adiós desodorante: Beneficios de la piedra de alumbre

El uso de minerales en la belleza ha existido desde hace mucho tiempo, abarcando cosméticos naturales y maquillaje mineral (zinc, hierro, mica), que son muy beneficiosos pues nutren, protegen y reparan la piel, mejorando la hidratación, firmeza y reduciendo la inflamación.

Hay uno en especial que no muchos conocen y al cual se le puede sacar mucho provecho, ya que desde la antigüedad se ha usado como remedio natural. Se trata de la piedra de alumbre , es un mineral natural (alumbre de potasio) formado por un cristal de sulfato de aluminio unido a otro cristal mineral. Es utilizado principalmente como desodorante natural antibacteriano y astringente para la piel.

ESPECIAL

Una gran ventaja de este mineral ante los típicos desodorantes es que la piedra de alumbre natural, si bien contiene aluminio, no es lo mismo que el clorhidrato de aluminio (ingrediente principal en la mayorías de los antitranspirantes), el cual es un compuesto sintético que obstruye los poros para antitranspirar, mientras que la piedra de alumbre es una sal mineral natural que elimina bacterias sin tapar los poros, ya que no es absorbida por la piel a diferencia del clorhidrato de aluminio en antitranspirantes comerciales, lo que la hace segura y no tóxica.

Principales usos y beneficios:

Funciona como desodorante natural, pues elimina las bacterias responsables del mal olor en las axilas, sin bloquear la transpiración de forma artificial como los antitranspirantes convencionales.

Ayuda con el post-afeitado y depilación calmando la irritación, actúa como antiséptico y ayuda a cicatrizar pequeños cortes gracias a su efecto hemostático.

Sirve como tratamiento para el acné por sus propiedades astringentes y antibacterianas, ayuda a secar granos, reducir el exceso de sebo y combatir imperfecciones.

Alivia las picaduras, reduce la hinchazón y picazón provocadas por picaduras de insectos.

Controla la sudoración en las axilas, puede aplicarse en pies o manos para disminuir la sudoración excesiva.

Cómo usarla:

Para aplicarla, se debe humedecer la piedra con agua y frotar suavemente sobre la piel limpia (axilas, rostro, etc.). Es un producto muy duradero, hipoalergénico y libre de alcohol o perfumes. Se suele usar la piedra como tal, actualmente también existen presentaciones en forma de desodorantes o en spray, aquí tú puedes elegir la opción de tu preferencia.

Si decides usar la piedra solo ten cuidado, al ser un cristal, puede romperse si se cae, por lo que se recomienda manipular con precaución.

Como observación es importante diferenciar la piedra de alumbre natural (Potassium Alum) de la sintética (Ammonium Alum), siendo la primera la opción más segura y natural, además de que no mancha la ropa.

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KR