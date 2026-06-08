Mundial 2026: ¿Prohibirán el alcohol en la capital durante la Copa del Mundo 2026?

La Ciudad de México será uno de los punto clave para miles de fans, tanto locales como internacionales, durante el Mundial de la FIFA 2026.

Ante esta gran afluencia, una de las dudas más frecuentes entre los aficionados que esperan la fiesta del fútbol en la capital es sobre si se implementará la prohibición de venta de alcohol, conocida como Ley Seca, a lo largo de la competencia.

¿Se podrán consumir bebidas alcohólicas?

El Gobierno de México anunció que durante el torneo de futbol no se aplicará la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, la restricción si se implementará en las inmediaciones del FIFA Fan Fest, el cual se instalará en el Zócalo de la ciudad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que esta restricción se implementa debido a los lineamientos que se deben de seguir para el evento oficial de la FIFA, el cual tiene como objetivo ofrecer un espacio familiar para los aficionados que se reunirán en el Centro Histórico.

¿Dónde sí se podrán consumir bebidas alcohólicas?

La venta de bebidas alcohólicas durante el Mundial 2026 continuará de forma normal, mientras sea fuera del FIFA Fan Fest.

Es decir, en restaurantes, hoteles, cantinas, bares y establecimientos que cuenten con los permisos vigentes podrán continuar con la venta de alcohol como de costumbre.

FIFA Fan Fest: ¿Cómo acceder?

El FIFA Fan Festival comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio de 2026 y se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, la entrada será 100% gratuita.

En las inmediaciones, los aficionados podrán disfrutar de los juegos en las pantallas gigantes que serán instaladas. De igual forma, los asistentes tendrán acceso a zonas de convivencia y eventos.

El evento será una zona 100% libre de alcohol para mantener el ambiente familiar.

NG