La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este jueves 30 de abril a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados, señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En su conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que la acusación de EU carece de pruebas y, sin ellas, parece más un asunto político .

"Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político" , señaló la Mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum no permitirá "la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero"

Claudia Sheinbaum afirmó además que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero advirtió que no permitirá "la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero" tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

¿De qué va la acusación del Departamento de Justicia de EU contra Rocha Moya y otros?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación, en la que afirma que los funcionarios presuntamente conspiraron "con líderes del Cártel de Sinaloa" para "importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos" .

La acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que se recibieron solicitudes de extradición de los acusados —que está evaluando la Fiscalía General de la República (FGR)— , a la vez que adelantó que se enviará una "nota de extrañamiento" a la Embajada de Estados Unidos por haber violado la "confidencialidad de la información".

Las autoridades estadounidenses afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa, que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera, al introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

Con información de SUN y EFE

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