Sismo en Chiapas

El estado del sur del país registró un temblor de magnitud 4 a las 05:05 horas, a 37 km al suroeste de Arriaga. El siniestro tuvo una profundidad de 92 km. Sismo en Chiapas. ESPECIAL / SSN

Sismo en Jalisco

El estado del occidente del país registró un temblor de magnitud 3.9 a las 04:23 horas, a 7 km al noreste de Casimiro Castillo. El siniestro tuvo una profundidad de 77.3 km. Sismo en Jalisco. ESPECIAL / SSN

Sismo en Chiapas

El estado del sur del país registró un temblor de magnitud 3.9 a las 04:20 horas, a 65 km al noroeste de Cintalapa. El siniestro tuvo una profundidad de 176 km. Sismo en Chiapas. ESPECIAL / SSN

Sismo en Jalisco

El estado del occidente del país registró un temblor de magnitud 3 a las 03:09 horas, a 4 km al sureste de Casimiro Castillo. El siniestro tuvo una profundidad de 42 km. Sismo en Jalisco. ESPECIAL / SSN

Sismo en Guerrero

El estado del suroeste del país registró un temblor de magnitud 4 a las 02:54 horas, a 18 km al suroeste de San Marcos. El siniestro tuvo una profundidad de 5 km. Sismo en Guerrero. ESPECIAL / SSN

Sismo en Jalisco

El estado del occidente del país registró un temblor de magnitud 3.2 a las 02:42 horas, a 44 km al suroeste de Cihuatlán. El siniestro tuvo una profundidad de 9 km. Sismo en Jalisco. ESPECIAL / SSN

Sismo en Oaxaca

El estado del sur del país registró un temblor de magnitud 4 a las 01:24 horas, a 10 km al suroeste de Puerto Escondido. El siniestro tuvo una profundidad de 2 km. Sismo en Oaxaca. ESPECIAL / SSN

Sismo en Jalisco

El estado del occidente del país registró un temblor de magnitud 3.6 a las 00:49 horas, a 177 km al suroeste de Cihuatlán. El siniestro tuvo una profundidad de 10 km. Sismo en Jalisco. ESPECIAL / SSN

Sismo en Guerrero

El estado del suroeste de México registró un temblor de magnitud 4 a las 00:31 horas, a 18 kilómetros (km) al noreste de Acapulco. El siniestro tuvo una profundidad de 22.8 km. Sismo en Guerrero. ESPECIAL / SSN