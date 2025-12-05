Así debes proteger a tus perros del gusano barrenador

En noviembre del pasado 2024, el gusano barrenador reapareció en México. Desde entonces, miles de perros han sufrido miasis debido a la larva de la mosca “Cochliomyia hominivorax”. De acuerdo con la MSD Salud Animal, solo detrás de los bovinos, los perros son la segunda especie más afectada por este parásito.

El portal de salud animal reportó, el pasado 25 de noviembre, 9 mil 547 casos confirmados de animales en México.

Los estados más afectados hasta el momento son:

Chiapas

Oaxaca

Yucatán

Tabasco

Veracruz

¿Qué es el gusano barrenador?

"Cochliomyia hominivorax" es un parásito que llega a invadir los tejidos vivos de los animales de sangre caliente , incluidos los seres humanos. Los animales más afectados son los del ganado bovino, causándoles miasis, infecciones graves, entre otras complicaciones.

Las especies más afectadas son:

Porcinos (puercos)

Caninos (perros)

Equinos (caballos)

Bovinos (vacas)

Humanos

Después del ganado bovino, con 7 mil 226 de casos confirmados, los perros son la segunda especie más afectada en nuestro país, con mil 118 casos confirmados.

¿Cómo afecta a los perros y cómo protegerlos?

La mosca "Cochliomyia hominivorax" pone sus huevos en heridas abiertas de los animales, incluyendo mascotas domésticas como perros y gatos, e incluso puede llegar a afectar a seres humanos.

Estas larvas se alimentan del tejido vivo provocando infecciones graves , y de no detectarse a tiempo, puede provocar la muerte.

Los síntomas más destacados son:

Heridas que no cicatrizan o que presentan secreción anormal

Cambios de comportamiento, como letargo o pérdida de apetito

Presencia visible de larvas en una lesión cutánea

Si viajas con tu mascota, asegúrate de que el animal no tenga heridas, pues pueden ser portadoras de este parásito. Las heridas deben mantenerse limpias y desinfectadas, y se recomienda acudir a las autoridades en caso de sospechar sobre una infestación.

