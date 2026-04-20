De acuerdo con informes de las autoridades correspondientes, este lunes 20 de abril algunas estaciones del Metro CDMX permanecerán cerradas debido a remodelaciones con motivo del Mundial 2026.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha sometido modificaciones desde hace varios días, suspendiendo las operaciones en algunas de las estaciones más concurridas. Por ello, a continuación te detallamos cuales.

¿Cuáles estaciones del Metro CDMX estarán cerradas?

Línea 7

Durante esta semana, la estación Auditorio de la línea 7 (Barranca del Muerto a El Rosario) continuará cerrada por remodelaciones, por lo cual no habrá descenso ni ascenso de los usuarios.

Línea 2

En la Lineal 2 la estación San Antonio Abad continúa cerrada. Asimismo, las estaciones Chabacano y Viaducto operan bajo un horario específico. Estos son:

Lunes a viernes: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

5:00 a.m. a 10:00 p.m. Sábado: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

6:00 a.m. a 8:00 p.m. Domingo permanecen sin servicio

También continúan los trabajos en el andén sur de la estación Tabasqueña , por lo que los ascensos y descenso son por el andén norte.

Como ayuda para los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RPT) anunció el servicio de un transporte de apoyo que operará en los tramos afectados.

Otros motivos de retraso

Durante las últimas semanas se han registrado lluvias en la Ciudad de México, las cuales han afectado al Metro CDMX. Por esta razón, la marcha de seguridad podría activarse en cualquier momento, debido a las precipitaciones, provocando retrasos en el transporte público.

La llegada del Mundial 2026 supone de un periodo de grandes cambios y remodelaciones en varios ámbitos de la ciudad, y el mantenimiento del Metro CDMX es una de las prioridades. Se invita a la población y los usuarios del transporte a mantenerse atentos y tomar sus precauciones para evitar contratiempos en sus rutas habituales.

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