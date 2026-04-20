Lunes, 20 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Estas son las estaciones del Metro CDMX cerradas el día de hoy

El Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha sometido a diferentes modificaciones desde hace varios días

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Se han suspendido las operaciones en algunas de las estaciones más concurridas. SUN / ARCHIVO

Se han suspendido las operaciones en algunas de las estaciones más concurridas. SUN / ARCHIVO

De acuerdo con informes de las autoridades correspondientes, este lunes 20 de abril algunas estaciones del Metro CDMX permanecerán cerradas debido a remodelaciones con motivo del Mundial 2026.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha sometido modificaciones desde hace varios días, suspendiendo las operaciones en algunas de las estaciones más concurridas. Por ello, a continuación te detallamos cuales.

¿Cuáles estaciones del Metro CDMX estarán cerradas?

Línea 7

Durante esta semana, la estación Auditorio de la línea 7 (Barranca del Muerto a El Rosario) continuará cerrada por remodelaciones, por lo cual no habrá descenso ni ascenso de los usuarios.

Línea 2

En la Lineal 2 la estación San Antonio Abad continúa cerrada. Asimismo, las estaciones Chabacano y Viaducto operan bajo un horario específico. Estos son:

  • Lunes a viernes: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Sábado: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Domingo permanecen sin servicio 

Lee: Alerta por clima extremo este lunes; así afectará a tu estado

También continúan los trabajos en el andén sur de la estación Tabasqueña, por lo que los ascensos y descenso son por el andén norte.

Como ayuda para los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RPT) anunció el servicio de un transporte de apoyo que operará en los tramos afectados.

Otros motivos de retraso

Durante las últimas semanas se han registrado lluvias en la Ciudad de México, las cuales han afectado al Metro CDMX. Por esta razón, la marcha de seguridad podría activarse en cualquier momento, debido a las precipitaciones, provocando retrasos en el transporte público.

La llegada del Mundial 2026 supone de un periodo de grandes cambios y remodelaciones en varios ámbitos de la ciudad, y el mantenimiento del Metro CDMX es una de las prioridades. Se invita a la población y los usuarios del transporte a mantenerse atentos y tomar sus precauciones para evitar contratiempos en sus rutas habituales.

Lee: Confirmado por la SEP: esta es la fecha en la que terminan las clases 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones