Lunes, 27 de Abril 2026

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Aseguran una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

Durante la inspección de la embarcación a 120 kilómetros al noroeste del Puerto de Chiapas, se localizaron 18 bultos con cocaína con un peso estimado de 904 kilos

Por: EFE

Los seis extranjeros detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. ESPECIAL/Gabinete de Seguridad

Los seis extranjeros detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. ESPECIAL/Gabinete de Seguridad

En una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), autoridades mexicanas interceptaron una pequeña embarcación frente a costas de Chiapas, en la cual se transportaba cerca de una tonelada de cocaína, por lo que fueron detenidos seis tripulantes de nacionalidad extranjera.

A través de un comunicado, este lunes el Gabinete de Seguridad mexicano indicó que, mientras se realizaban trabajos de vigilancia marítima, fue detectada a aproximadamente 120 kilómetros al noroeste del Puerto de Chiapas una embarcación con tres motores fuera de borda que "realizaba movimientos no propios de la navegación civil".

Por ello, la Armada, en funciones de Guardia Costera, ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para "verificar su situación".

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Durante la inspección de la embarcación se localizaron 18 bultos con cocaína con un peso estimado de 904 kilos.

A los seis tripulantes detenidos, que las autoridades mencionaron con nacionalidad extranjera, sin especificar sus orígenes, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

"Esto representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos y evita que miles de dosis de esa droga lleguen a las calles", añadió la institución federal.

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En este operativo, de acuerdo a las autoridades, colaboraron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 62 toneladas de cocaína en alta mar como "parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado", en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos. 

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MB

 

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