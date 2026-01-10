Aseguran en Tijuana arsenal con 34 armas de alto poder y droga

Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California aseguraron un importante arsenal dentro de un domicilio ubicado en Tijuana, donde fueron halladas 34 armas largas y cortas de alto poder, además de cargadores, chalecos, equipo táctico y presunta droga.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, el decomiso fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Fuerza Estatal, el Ejército Mexicano y corporaciones federales, luego de que se obtuviera la orden para catear un inmueble en la colonia El Niño.

Una vez dentro del domicilio, fueron encontradas 34 armas de fuego (26 largas y 8 cortas), 55 cargadores de diversos, 10 mil cartuchos, 7 chalecos balísticos. Equipo táctico, 3 bolsas con droga y vapeadores.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) quien se encargará de la investigación en busca de determinar el origen de las armas y a qué organización delictiva pertenecían.

En el comunicado la dependencia aseguró que "demás, exámenes de balística permitirán conocer en qué caso de violencia fueron utilizadas, lo que permitirá reforzar las carpetas de investigación".

