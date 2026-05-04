La Secretaría del Bienestar arrancó este lunes 4 de mayo de 2026 con la dispersión de recursos del tercer bimestre del año, un proceso masivo que beneficia a millones de mexicanos a través de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Leticia Ramírez Amaya, actual titular de la dependencia, confirmó que los depósitos caen directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, garantizando que el dinero llegue sin intermediarios a cada rincón del país. Este operativo económico dinamiza la economía local en los 32 estados de la República y asegura la independencia financiera de los sectores más vulnerables de la población, quienes ahora cuentan con un respaldo económico constitucional.

El dato que todos buscan: ¿Cuándo es el último día de depósito y para qué letras?

Si tu apellido inicia con las últimas letras del abecedario, marca el miércoles 27 de mayo de 2026 en tu calendario personal. Este día representa la fecha límite del operativo de pago y corresponde exclusivamente a las beneficiarias y beneficiarios cuyos apellidos paternos comiencen con las letras W, X, Y y Z.

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Las autoridades federales estructuraron este calendario escalonado para mantener el orden operativo, por lo que resulta vital respetar tu turno específico y evitar acudir a las sucursales bancarias antes de la fecha asignada, ya que el sistema libera los fondos de manera estrictamente programada.

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa de reciente creación que beneficia a ciudadanas de entre 60 y 64 años, reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos. Por su parte, los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a partir de los 65 años, perciben la cantidad de 6 mil 400 pesos.

Ambos montos caen de forma automática en las cuentas vinculadas al Banco del Bienestar, una institución financiera que permite utilizar el plástico en supermercados, farmacias y terminales de punto de venta sin cobrar comisiones adicionales, facilitando así la compra de despensa y medicamentos.

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El truco definitivo para saber si ya cayó tu Pensión Bienestar sin filas ni contratiempos

Olvida las largas esperas bajo el sol; la tecnología actual ofrece la solución perfecta para gestionar tu dinero de forma inteligente. Descarga la aplicación oficial del Banco del Bienestar en tu teléfono móvil para consultar tu saldo en tiempo real desde la comodidad de tu hogar. Si prefieres la vía telefónica tradicional, marca al número 800 900 2000, digita los 16 números de tu tarjeta y tu año de nacimiento para confirmar que el depósito de mayo ya está disponible en tu cuenta bancaria.

¿Qué hago si no me depositan el día que me toca?

Revisa tu saldo en la app del Banco del Bienestar; si el pago no aparece después de 24 horas hábiles, acude a un módulo de la Secretaría del Bienestar con tu identificación oficial y tarjeta.

¿Puedo retirar mi dinero en otros cajeros automáticos?

Sí, puedes retirar efectivo en cajeros de otros bancos comerciales, pero estas instituciones cobrarán una comisión que varía según el banco.

¿Es obligatorio retirar todo el dinero el mismo día del depósito?

No, tu dinero permanece completamente seguro en tu cuenta bancaria y puedes usarlo gradualmente pagando con tu tarjeta en cualquier establecimiento.

JM