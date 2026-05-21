La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejecutó hoy, jueves 21 de mayo de 2026, un megacorte de luz que dejó sin energía a miles de habitantes en el norte de México.

Esta medida drástica, que los directivos programaron entre las 07:00 y las 13:00 horas, paralizó las actividades cotidianas en los municipios de Villaldama y Bustamante, Nuevo León.

Las autoridades justificaron esta acción como una maniobra técnica indispensable para modernizar la red eléctrica y evitar fallas catastróficas durante la actual temporada de calor extremo.

El impacto directo en los hogares y las calles por el apagón de la CFE

El apagón masivo obligó a los residentes a enfrentar temperaturas sofocantes sin aire acondicionado, además de interrumpir servicios básicos como el internet. Los comercios locales detuvieron sus operaciones, mientras que las familias con pacientes que dependen de aparatos médicos vivieron horas de angustia.

Las cuadrillas técnicas aceleraron las reparaciones, enfrentando la presión de una población que exige soluciones definitivas ante la inestabilidad del sistema energético nacional.

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¿Por qué colapsa la red eléctrica ahora?

Este megacorte no surge de la nada; responde a una crisis energética que el cambio climático y el aumento histórico en el consumo de electricidad exacerbaron. Durante las últimas semanas, las olas de calor extremo dispararon el uso de sistemas de refrigeración en todo el país, llevando al límite la capacidad de distribución de la CFE.

Los especialistas denominan a este fenómeno "sobrecarga térmica", una condición técnica donde los transformadores superan su temperatura máxima de operación y corren el riesgo de incendiarse o explotar si no reciben mantenimiento preventivo, un procedimiento que los técnicos conocen como "libranza".

Eventos previos demuestran la urgencia de estas intervenciones que la empresa programó para evitar colapsos mayores. Apenas unos días antes, los habitantes de Quintana Roo, específicamente en el municipio de Solidaridad y Playa del Carmen, sufrieron apagones sorpresivos de hasta 21 horas debido a la explosión de transformadores que superaron su límite de carga.

Esta situación detonó bloqueos viales y protestas ciudadanas, un escenario caótico que la CFE busca prevenir en Nuevo León mediante este corte controlado. Casos similares ocurrieron en años anteriores, obligando a la empresa a implementar un calendario estricto de modernización en zonas vulnerables para garantizar el suministro durante los próximos meses de verano.

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Medidas preventivas y respuesta de las autoridades

Para mitigar los daños colaterales del apagón, Protección Civil y la CFE emitieron directrices estrictas dirigidas a la población que sufre las afectaciones. Las autoridades exigieron a los usuarios desconectar todos los aparatos electrónicos sensibles, como refrigeradores, pantallas y computadoras, antes de las siete de la mañana.

Esta precaución evita que las variaciones bruscas de voltaje, comunes al momento de restablecer el suministro eléctrico, quemen los electrodomésticos y generen gastos imprevistos para las familias mexicanas. Además, la empresa productiva del Estado habilitó la línea telefónica 071 y la aplicación móvil oficial CFE Contigo para que los ciudadanos reporten cualquier anomalía o retraso en la reconexión.

JM