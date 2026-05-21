Profeco revela cómo cargar gasolina de forma inteligente y ahorrar más

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los automovilistas con el objetivo de ayudarles a gastar menos combustible y aprovechar de mejor manera cada carga de gasolina. La dependencia señaló que la forma en la que se abastece el tanque puede influir tanto en el rendimiento del vehículo como en la certeza de recibir la cantidad exacta por la que se paga .

Según explicó el organismo, estas medidas buscan evitar inconsistencias al momento del despacho y fomentar hábitos de consumo más eficientes. En medio de las variaciones constantes en el precio de los combustibles, Profeco destacó que pequeñas acciones pueden representar un ahorro importante para los conductores y brindar mayor transparencia en las estaciones de servicio.

Profeco recomienda cargar gasolina por litros

Uno de los consejos principales es pedir la gasolina por litros y no por una cantidad específica de dinero. De acuerdo con la institución, esta práctica permite una medición más precisa del combustible entregado y reduce la posibilidad de diferencias ocasionadas por redondeos o ajustes automáticos relacionados con el precio por litro.

Además, cargar gasolina por litros facilita llevar un mejor control del consumo del vehículo y comparar con mayor claridad los costos entre distintas gasolineras. Profeco también recomendó solicitar cantidades cerradas, como múltiplos de 20 litros, ya que esto podría disminuir el riesgo de irregularidades en las bombas despachadoras y aumentar la confianza del consumidor.

La hora para cargar combustible también influye

La dependencia igualmente sugirió abastecer combustible en las horas más frescas del día. Explicó que las bajas temperaturas ayudan a reducir la evaporación de la gasolina , permitiendo que una mayor cantidad permanezca en estado líquido y llegue efectivamente al tanque del automóvil.

Como complemento a estas recomendaciones, Profeco recordó que los usuarios pueden utilizar la aplicación “Litro x Litro”, herramienta que permite consultar qué estaciones ofrecen los precios más bajos en cada zona y denunciar posibles anomalías en el servicio.

Con estas acciones, la Procuraduría busca promover un consumo más responsable, proteger la economía de las familias y fortalecer la transparencia en la venta de combustibles en México.

SV