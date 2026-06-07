Luego de la jornada electoral celebrada este domingo en Coahuila para renovar el Congreso local, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inició el procesamiento de datos a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Mientras avanzaba el conteo de votos, los principales partidos políticos protagonizaron un intenso intercambio de posturas. Por un lado, el PRI se declaró ganador de la elección, mientras que Morena denunció presuntas irregularidades que, asegura, podrían haber influido en los resultados.

PRI se declara vencedor en los 16 distritos

Al cierre de las casillas, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que su partido obtuvo la victoria en las 16 diputaciones locales que estuvieron en disputa.

El líder priista sostuvo que los resultados representan un respaldo contundente de los ciudadanos coahuilenses y aseguró que la ventaja obtenida se reflejó en todo el territorio estatal.

Además, consideró que este resultado fortalece al partido de cara a los procesos electorales de 2027, cuando buscará competir nuevamente por la Presidencia de la República.

Morena acusa presunta operación de compra y coacción del voto

Mientras el PRI celebraba los resultados preliminares, Morena denunció la existencia de una supuesta estrategia de compra y coacción del voto durante la elección.

El diputado federal Guillermo Santiago señaló que presuntos operadores políticos habrían utilizado códigos QR para registrar votos a cambio de compensaciones económicas en distintas regiones del Estado.

De acuerdo con Morena, ya fueron presentadas denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y también se solicitará la intervención de la Policía Cibernética para investigar la posible utilización de aplicaciones, servidores y bases de datos relacionadas con este mecanismo.

Morena busca investigaciones financieras

La dirigencia morenista informó además que recurrirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el objetivo de rastrear el origen de los recursos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar estas actividades.

Según el partido, también se solicitará la revisión y eventual congelamiento de cuentas vinculadas con la presunta operación.

Presentan videos como evidencia

Durante una conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, presentó una serie de videos que, según afirmó, muestran la entrega de dinero en efectivo y el uso de listas y códigos QR en diversos domicilios particulares.

La dirigente aseguró que existen elementos suficientes para que las autoridades electorales investiguen los hechos y determinen si hubo conductas que pudieran constituir delitos electorales.

Asimismo, sostuvo que las denuncias ya fueron formalmente presentadas y que corresponderá a las instancias competentes determinar si existen elementos para una posible impugnación o incluso una eventual anulación de la elección.

El PREP coloca al PRI al frente de la votación

Mientras continúan las acusaciones y los señalamientos entre fuerzas políticas, los primeros resultados del PREP muestran una ventaja clara para el PRI.

Con aproximadamente 21% de las actas contabilizadas, el partido tricolor concentra alrededor de 56% de los votos emitidos, mientras que la coalición Morena-PT registra cerca de 25% de los sufragios.

De mantenerse esta tendencia, el PRI conservaría el control de los 16 distritos electorales en disputa.

Autoridades aún no se pronuncian sobre las denuncias

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido una resolución sobre las acusaciones presentadas por Morena.

Mientras tanto, el conteo de votos continúa avanzando y se espera que en las próximas horas el PREP ofrezca un panorama más preciso sobre la conformación del próximo Congreso local de Coahuila.

Ariadna Montiel ( @A_MontielR) exhibe páginas de la compra de votos del PRI en la elección de Coahuila. pic.twitter.com/cVvjwDwhhf— Arlin Medrano (@arlinmedrano_) June 8, 2026

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