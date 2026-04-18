Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 18 de abril informa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.Domingo 19 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá