Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 18 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá