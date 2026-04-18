Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 18 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

