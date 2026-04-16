Calles cerradas y alternativas viales por concierto de Andrea Bocelli en Zócalo

Este sábado 18 de abril el Zócalo de la Ciudad de México dará la bienvenida al emblemático cantante italiano, Andrea Bocelli , con un concierto completamente gratuito. A pesar de que su visita trae consigo bastante emoción para los fanáticos de la música clásica contemporánea, lo cierto es que también desencadenará un caos en la ciudad debido a los cierres viales.

El concierto será llevado a cabo en punto de las 7:00 p.m., y miles de personas podrán disfrutar de la potente voz del tenor italiano, por ello, a continuación te compartimos las vías alternas para que las multitudes no afecten tus traslados.

Estas serán las calles cerradas

Como ya se mencionó, se prevé que vialidades cercanas al Zócalo Capitalino se vean afectadas por el evento. Las que más destacan son:

José María Pino Suárez

Calle de la Palma

República de Guatemala

Donceles

Calle 5 de febrero

20 de Noviembre

Venustiano Carranza

Avenida 5 de Mayo

Es importante planear con tiempo las rutas que se utilizarán para evitar cualquier contratiempo, por lo que se recomienda tomar las siguientes vías alternas:

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Avenida Chapultepec

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

¿Quién es Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli es un reconocido cantante, músico, compositor, productor y multinstrumentista italiano, considerado como el artista de música clásica más aclamado y exitoso de la historia.

Además, se destaca por llevar la música clásica a lo más alto de las listas de éxitos pop a nivel global, gracias a su estilo crossover, el cual consiste en la composición de piezas que fusionan diferentes estilos que no suelen combinarse.

Es originario de la Toscana, Italia, y su historia de superación también es de admiración para muchos, ya que nació con un glaucoma congénito, un grave trastorno que se presenta generalmente al nacer o en los primeros años, y que causa un desarrollo defectuoso del sistema de drenaje del ojo, pudiendo ocasionar ceguera permanente.

A la edad de 12 años, Bocelli quedó completamente ciego después de un accidente en el que fue golpeado en los ojos por un balón de fútbol. A pesar de su incapacidad visual, el artista logró posicionarse como uno de los cantantes de ópera más destacados de la historia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL