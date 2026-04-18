Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Cancún para este sábado 18 de abril prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 53%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 25 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá