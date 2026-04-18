Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Cancún para este sábado 18 de abril prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

