Alzas de impuestos ponen presión al consumo y al T-MEC

El inicio de 2026 enfrenta un panorama económico complicado en México, donde el aumento de impuestos a bebidas y otros productos se suma a un entorno marcado por estancamiento económico, inflación persistente, extorsiones, incrementos en energéticos, fenómenos climáticos y la caída de remesas, debilitando de manera significativa el poder adquisitivo de las familias. Así lo señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Rivera explicó que los aumentos de impuestos no fueron graduales, sino incrementos importantes que afectaron bebidas saborizadas con alzas de uno a ocho pesos, así como cigarros, que subieron entre 15 y 22 pesos. Este fenómeno derivó en una “cascada de alzas” que impactó otros productos de consumo básico, como tortillas, panificación, lácteos, embutidos, abarrotes, así como artículos de limpieza y aseo personal. El efecto acumulado, según Rivera, se traduce en menos dinero circulando en los hogares, márgenes de utilidad reducidos para los pequeños comercios y una pérdida sostenida de negocios y empleos.

El líder de ANPEC destacó que el 2026 arranca cuesta arriba, no solo por estos incrementos, sino también por la incertidumbre en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según Rivera, preservar un acuerdo libre de aranceles es clave para mantener la competitividad del comercio formal y el flujo de productos entre los tres países, especialmente frente a un entorno económico débil.

La organización señaló que la denominada cuesta de enero no es producto del azar, sino de decisiones económicas que profundizan la presión sobre el consumo y los pequeños negocios. El Banco de México estimó un avance del PIB cercano a 0.3% en 2025, reflejo de un crecimiento prácticamente inexistente, mientras que datos del Instituto Mexicano del Seguro Social indican la pérdida de 41 mil patrones en los últimos dos años, 24 mil solo en 2025, evidenciando precarización laboral y cierre de negocios.

Otros factores que agravan la situación incluyen extorsión y cobro de piso, que encarecen costos e inhiben inversión; el incremento de gas natural en 19% en 2025, con proyecciones de duplicarse en 2026; aumentos en gasolina y diésel de entre 25 y 32 centavos por litro; fenómenos climáticos y una caída de remesas de 6% durante el año pasado.

En este contexto, ANPEC insistió en la urgencia de replantear el rumbo económico, de manera que la presión sobre los consumidores y el pequeño comercio no se prolongue durante todo el año y la incertidumbre sobre el T-MEC no impacte de manera directa en la estabilidad económica de las familias y la competitividad del país.

El análisis apunta a que los desafíos fiscales, combinados con factores externos e internos, exigen medidas estratégicas para proteger el consumo, fortalecer el comercio formal y garantizar que México mantenga los beneficios de la integración comercial con Estados Unidos y Canadá.

PARA SABER

Temas a tratar en la renegociación del T-MEC

La renegociación del T-MEC prevista para 2026 abordará varios temas clave: reglas de origen y requisitos para acceso arancelario que afectan la industria automotriz; políticas energéticas y el papel de empresas estatales como Pemex y la CFE; comercio digital y flujos transfronterizos de datos; cumplimiento de normas laborales y ambientales; además de contención de barreras comerciales y procedimientos aduaneros.

Estos aspectos inciden en la competitividad regional, inversión y la integración productiva de México con Estados Unidos y Canadá.

