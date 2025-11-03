“Ya nos mataron a nuestro presidente”, fue el grito de angustia que resonó entre los habitantes de Uruapan, Michoacán, después del asesinato a balazos del alcalde Carlos Manzo. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen, la población permanece a la expectativa de saber quién ocupará ahora la presidencia municipal.

El homicidio del presidente ha causado gran conmoción, no solo por la violencia con la que ocurrió, sino porque Manzo había expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la inseguridad en la región. “Durante meses pidió ayuda a las autoridades federales para combatir la violencia en Tierra Caliente, Michoacán”, recordó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lamentó su muerte. El alcalde sostenía que al crimen organizado debía enfrentársele, y no “darles abrazos”.

A pesar de contar con escoltas, Carlos Manzo fue atacado y recibió siete disparos, meses después de declarar que no quería “ser parte de la lista de políticos asesinados”. Su fallecimiento se suma a los múltiples hechos de violencia que azotan la zona, y reabre el debate sobre la seguridad de los funcionarios locales.

¿Qué ocurrirá ahora en Uruapan?

Tras su muerte, el marco legal establece que el suplente del presidente municipal debe asumir el cargo. El artículo 115 de la Constitución de Michoacán señala que, en caso de ausencia definitiva de alguno de los integrantes del ayuntamiento, incluido el alcalde, su sustituto será el suplente correspondiente.

El Congreso del Estado de Michoacán deberá revisar que la persona propuesta cuente con la capacidad para desempeñar las funciones del puesto. Si el suplente no cumple con los requisitos, entonces se procederá a organizar nuevas elecciones.

De acuerdo con la ley, el Congreso tiene un mes para realizar esta evaluación. Además, el reemplazo debe pertenecer al mismo partido o grupo político (en este caso, independiente) y conservar el mismo género que el titular fallecido, por lo que deberá ser un hombre.

Aunque todavía no se ha definido quién tomará las riendas del gobierno municipal, existe la posibilidad de que, de manera temporal, las funciones de la Presidencia recaigan en la síndica municipal, Hilda Flor del Campo, tal como ha sucedido en otros casos similares, en tanto el Congreso determina cómo continuará el proceso de sucesión.

BB