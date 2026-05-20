"Alito" Moreno ARREMETE contra Sheinbaum y Morena en nuevo VIDEO: "Delincuentes"

El dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, acusó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de emprender una persecución en contra de la oposición para distraer a la opinión pública de las acusaciones de Estados Unidos contra personajes "impresentables" de Morena.A través de un video publicado en redes sociales, el líder priísta calificó al gobierno morenista como un "cártel del crimen organizado" y una "pandilla de delincuentes que hoy tienen el poder".En respuesta a las menciones que la mandataria federal ha hecho de su persona en la conferencia matutina, comentó que no le tiene miedo "ni a usted ni a su gobierno; ni a las amenazas de persecución política que están impulsando ustedes desde el poder".Moreno Cárdenas aseguró que a pesar de las calumnias y persecución en su contra "no nos vamos a callar". Señaló que mientras el régimen intenta distraer a México con discursos y propaganda política "barata", cada vez son más los señalamientos, con investigaciones y denuncias, que hay sobre personajes impresentables, como los narcopolíticos de Morena y su "pacto con el crimen organizado".Advirtió que eso también lo seguirá denunciando, "con firmeza y de frente", en México y en todos los organismos internacionales. “Usted puede acusarme de lo que quiera. Jamás me podrá acusar de pactar con los cárteles del crimen organizado. Con esos criminales y asesinos con los que ustedes hicieron un acuerdo y que están destruyendo este país".“Ni con amenazas ni con discursos podrán lavar la sangre y la corrupción que representan su partido y su gobierno. Tienen a México convertido en un cementerio”."No tengan ni la menor duda: somos millones de mexicanos los que vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad, y por tener paz y armonía en nuestro país", concluyó el priista.JM