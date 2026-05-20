"Alito" Moreno ARREMETE contra Sheinbaum y Morena en nuevo VIDEO: "Delincuentes"

El dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, acusó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de emprender una persecución en contra de la oposición para distraer a la opinión pública de las acusaciones de Estados Unidos contra personajes "impresentables" de Morena.

A través de un video publicado en redes sociales, el líder priísta calificó al gobierno morenista como un "cártel del crimen organizado" y una "pandilla de delincuentes que hoy tienen el poder".

En respuesta a las menciones que la mandataria federal ha hecho de su persona en la conferencia matutina, comentó que no le tiene miedo "ni a usted ni a su gobierno; ni a las amenazas de persecución política que están impulsando ustedes desde el poder".

Moreno Cárdenas aseguró que a pesar de las calumnias y persecución en su contra "no nos vamos a callar".

Presidenta @Claudiashein, no le tenemos miedo ni a sus amenazas ni a la persecución, no nos van a callar.



En el PRI vamos a seguir señalando de frente a los narcopolíticos de MORENA y su complicidad con los cárteles del crimen organizado que tanto daño le hacen al país. pic.twitter.com/cjsWS4pucg— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 20, 2026

Señaló que mientras el régimen intenta distraer a México con discursos y propaganda política "barata" , cada vez son más los señalamientos, con investigaciones y denuncias, que hay sobre personajes impresentables, como los narcopolíticos de Morena y su "pacto con el crimen organizado".

Advirtió que eso también lo seguirá denunciando, "con firmeza y de frente", en México y en todos los organismos internacionales.

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“Usted puede acusarme de lo que quiera. Jamás me podrá acusar de pactar con los cárteles del crimen organizado. Con esos criminales y asesinos con los que ustedes hicieron un acuerdo y que están destruyendo este país".

“Ni con amenazas ni con discursos podrán lavar la sangre y la corrupción que representan su partido y su gobierno. Tienen a México convertido en un cementerio”.

"No tengan ni la menor duda: somos millones de mexicanos los que vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad, y por tener paz y armonía en nuestro país", concluyó el priista.

JM