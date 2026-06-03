Alfonso Durazo y Américo Villarreal: Desmienten que EU investigue a gobernadores de Sonora y Tamaulipas

Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas negaron el retiro de visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal por parte de Estados Unidos, desmintiendo una supuesta investigación de Washington por vínculos con el crimen organizado.

¿Por qué se dice que EU retiró la visa a Durazo y Villarreal?

A través de sus voceros en la red social X, ambas entidades rechazaron la publicación del Los Angeles Times. Paloma María Terán y Gerardo Algarín confirmaron que las visas de Durazo y Villarreal siguen vigentes, enfatizando que no existe ninguna notificación oficial ni evidencia de autoridades estadounidenses sobre investigaciones por huachicol o narcotráfico.

"Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos", publicó en su cuenta de X la responsable de Comunicación Social del Ejecutivo de Sonora, Paloma María Terán.

X / @palomateranv

La funcionaria afirmó que las autoridades estatales rechazan "categóricamente cualquier señalamiento sin sustento" y reafirmó el "compromiso con la verdad y transparencia".

Minutos después, Gerardo Algarín, coordinador de comunicación social del gobierno de Tamaulipas, también utilizó su cuenta de X para negar las acusaciones contra Américo Villarreal.

"Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde", aseveró.

X / @yosoyalgarin

Enfatizó que no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado por el diario estadounidense.

"Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas", concluyó.

X / @yosoyalgarin

El reporte del Los Angeles Times sobre nexos con el crimen

Esta reacción se produce después de que el medio estadounidense Los Angeles Times publicara que Washington está investigando a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas (noreste), Américo Villarreal, a quienes habría retirado sus visas en el marco de las indagatorias.

El medio, que cita fuentes anónimas "familiarizadas con el caso", asegura que estos dos políticos, del partido gobernante, Morena, están bajo sospecha de las autoridades del país norteamericano por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible (huachicol).

No obstante, el periódico señaló que ambos gobernadores continúan ingresando regularmente a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.

Villarreal rechazó las acusaciones en un comunicado enviado al diario y las calificó como falsas.

De confirmarse esta investigación, supondría un paso más de la reciente campaña que Washington ha emprendido contra políticos mexicanos en activo y sus vínculos con la delincuencia organizada, después de que en abril solicitara la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador y un senador, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las revelaciones se producen en un contexto de creciente presión de la Administración del presidente, Donald Trump, sobre México para intensificar el combate a los cárteles de la droga.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha impulsado una estrategia más agresiva contra el narcotráfico.

La controversia surge además un día después de que la Mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, pidiera al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país tras sus declaraciones sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad.

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