¿Sientes que el calor no da tregua hoy? Este sábado 25 de abril de 2026, un domo atmosférico está disparando los termómetros hasta los 45 °C en México . Si vives en Jalisco o planeas salir este fin de semana, esto es lo que necesitas saber para no derretirte.

¿Qué está provocando este calor extremo en el territorio nacional?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado de manera oficial que una intensa circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera es la principal responsable de esta severa onda de calor que castiga implacablemente al país.

Este complejo fenómeno meteorológico actúa en la práctica como una gigantesca "tapa" invisible que atrapa el aire caliente cerca de la superficie, disipando la formación de nubes y permitiendo que la radiación solar golpee directamente nuestras ciudades.

Como resultado directo de este sistema de alta presión, más de 20 estados de la República experimentarán temperaturas verdaderamente sofocantes , alterando drásticamente las actividades cotidianas, comerciales y recreativas de millones de mexicanos durante este último fin de semana de abril.

Los estados más afectados y el pronóstico del clima para Jalisco

Las entidades federativas que sufrirán el mayor impacto térmico de la jornada, con máximas alarmantes que oscilarán entre los 40 y 45 °C, incluyen a Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y gran parte de la península de Yucatán.

En el caso específico de Jalisco, la ciudad de Guadalajara registrará hoy una temperatura máxima de 33.5 °C bajo un cielo completamente despejado, creando un ambiente muy caluroso , ideal para buscar la sombra y evitar cualquier exposición prolongada al sol.

Sin embargo, el clima en México hoy se caracteriza por sus peligrosos contrastes extremos: mientras el occidente y el sur arden por las altas temperaturas, una línea seca en el norte provocará vientos destructivos y posibles tornados en el estado de Coahuila.

Por si fuera poco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también emitió una alerta sobre la presencia de tormentas eléctricas y lluvias fuertes en Puebla, Oaxaca y Monterrey, incrementando significativamente el riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas vulnerables.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir a la actual onda de calor

Para evitar un peligroso golpe de calor o un cuadro de deshidratación severa durante este sábado tan caluroso, los expertos en salud pública y protección civil recomiendan encarecidamente a toda la población seguir estas medidas preventivas básicas:

- Mantente hidratado constantemente: Bebe agua natural a lo largo de todo el día, incluso si no sientes sed en ese momento, y evita por completo el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, azucaradas o con altos niveles de cafeína.

- Protégete de la radiación solar: Usa bloqueador solar de amplio espectro, viste ropa clara de algodón, lleva sombrero de ala ancha y gafas oscuras si necesitas salir a la calle entre las 11:00 y las 16:00 horas, el periodo de mayor riesgo.

- Vigila a los grupos vulnerables: Presta una atención especial a los niños pequeños, a los adultos mayores de 65 años y a tus mascotas, asegurándote de que permanezcan en lugares frescos, bien ventilados y con acceso ilimitado a líquidos.

Ante este panorama atípico y sumamente desafiante del clima, impulsado por el temido anticiclón, la prevención informada es tu mejor aliada para disfrutar del descanso del fin de semana sin poner en riesgo tu salud ni la de tu familia.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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