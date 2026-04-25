No des por muerta esa planta marchita: antes de tirarla, descubre cómo un fertilizante casero de café y miel puede salvarla. Ya sea por el calor extremo o falta de riego, existen técnicas de rescate urgentes para identificar el problema y devolverle el color a sus hojas hoy mismo.

Factores como el calor intenso o la temporada invernal pueden ocasionar que tus plantas se marchiten y poco a poco sus hojas se vuelvan secas o amarillas y, por este motivo, a continuación, te diremos cómo remediar la situación para revivir tu planta.

No tires tu planta, recupérala con estos cuidados

Antes de pensar en deshacerte de una planta que parece marchita, debes saber que existen técnicas sencillas y efectivas para revivirla, incluso cuando parece que está al borde del final.

Conoce el truco eficaz para rescatar a tus plantas antes de secarse y devolverles su vitalidad y repasa los puntos de esta guía para identificar las necesidades específicas de la planta.

Antes de actuar, de acuerdo con el sitio experto Interflora, se debe identificar qué provocó el deterioro . Una vez identificado el problema, observa el estado del sustrato y las raíces; te ayudará a determinar el siguiente paso.

Las causas más comunes son:

Exceso de riego

Falta de agua

Mal drenaje

Poca luz solar

Plagas o presencia de hongos

Maceta muy pequeña

Si las raíces están apretadas o negras, cambia la planta a una maceta más grande con tierra nueva. Añade perlitas o piedras al fondo para mejorar el drenaje.

Que la energía se aprovecha para recuperarse

Para que la planta concentre su energía en recuperarse, elimina hojas secas o podridas, tallos muertos y ramas débiles . Esto estimula la creación de nuevos brotes y reduce el desgaste energético.

Una planta débil no debe recibir riegos intensos ; hazlo de forma moderada y solo cuando el sustrato esté seco al tacto.

Prepara un fertilizante casero suave con medio litro de agua, una cucharada de café usado y una cucharada de miel. Aplícalo cada dos semanas para revitalizar la planta.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA