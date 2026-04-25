Este sábado 25 de abril de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece con un ambiente engañosamente fresco. Quienes salgan temprano de casa sentirán una temperatura mínima de 15 grados Celsius, ideal para un café matutino, pero esta tregua térmica durará muy poco tiempo.

Conforme avance el reloj y el sol se posicione en lo alto, el termómetro se disparará de forma acelerada. Las calles, avenidas y zonas comerciales de la capital de Jalisco experimentarán un incremento térmico que transformará la frescura inicial en un ambiente verdaderamente sofocante para todos los transeúntes.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima para hoy alcanzará los 34 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas . Este pico de calor se mantendrá constante durante gran parte de la tarde, exigiendo máxima precaución a la ciudadanía.

Además, la probabilidad de lluvia se mantiene en un rotundo cero por ciento para toda la región occidente . Los cielos estarán completamente despejados, lo que significa que los rayos solares impactarán de manera directa, elevando la sensación térmica un par de grados por encima de lo que marcan los termómetros oficiales.

El domo de calor que asfixia a Jalisco y sus alrededores

Esta severa situación climática responde directamente a un fuerte sistema anticiclónico que se ha estacionado sobre el territorio nacional. Dicho fenómeno atmosférico actúa como un escudo invisible, bloqueando cualquier nubosidad, frente frío o corriente húmeda que pudiera brindar sombra o alivio a los habitantes del estado.

Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), advierten que este patrón de alta presión mantendrá a raya las precipitaciones primaverales. La sequedad del ambiente será notable, con niveles de humedad relativa que apenas rozarán el 15 por ciento durante las horas más críticas.

Incluso en zonas aledañas que tradicionalmente suelen ser mucho más frescas, como las cercanías del Lago de Chapala, se reportará un incremento térmico inusual. Esto afectará no solo las actividades turísticas del fin de semana, sino también el confort de los residentes locales que buscan escapar del asfalto.

Pronóstico extendido: Lo peor de la ola de calor está por venir

Si creías que las condiciones de hoy serían difíciles de soportar, el pronóstico extendido emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) resulta aún más alarmante. Los modelos meteorológicos indican que la ola de calor apenas está tomando fuerza en la región centro-occidente de México .

Para el domingo 26 y lunes 27 de abril, se esperan temperaturas máximas sostenidas de 35 grados Celsius. Sin embargo, el verdadero desafío llegará entre el martes y el miércoles, cuando el termómetro podría rozar los 37 grados Celsius , marcando los días más calurosos de la semana en la metrópoli tapatía.

Esta inminente escalada de las temperaturas exige que la población tome medidas preventivas inmediatas. Las autoridades de Protección Civil y la Secretaría de Salud de Jalisco han emitido alertas para evitar golpes de calor, deshidratación severa y enfermedades gastrointestinales derivadas de la rápida descomposición de los alimentos.

Tips rápidos para sobrevivir a las altas temperaturas en la ciudad

Para proteger tu salud y la de tus seres queridos durante esta intensa jornada calurosa, es fundamental adaptar nuestra rutina diaria. La prevención es la mejor herramienta contra los estragos del clima extremo que azota a nuestra ciudad, por lo que no debes bajar la guardia.

Toma nota de estos consejos vitales:

Hidratación constante, bebiendo al menos dos litros de agua al día aunque no tengas sed;

Protección solar, aplicando bloqueador FPS 50+ cada cuatro horas ante un índice UV extremo;

Ropa adecuada, utilizando prendas ligeras y de colores claros; y

Cuidado de mascotas, evitando pasearlos sobre el asfalto hirviente.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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