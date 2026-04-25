Lotería Nacional Sorteo Superior 2881: resultados del 24 de abril

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2881, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El premio por cachito es de hasta 425 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 09283, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Xalapa, Veracruz, y la 2 por medio de canales electrónicos.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 3, excepto aquellos con las terminaciones 9283, 583 y 83, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 4, excluyendo a los números con cifras finales 0594, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2881 conmemoró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz (6 de abril), destacando el deporte como motor de unión y bienestar.

La Lotería Nacional destacó que, en México, la UNAM y algunas fundaciones impulsan el deporte con becas y eventos, promoviendo la inclusión, educación y desarrollo social.

Resultados de sorteos nocturnos del 24 de abril

Melate 4204

Melate: 04, 07, 15, 17, 19, 22 Adicional: 26

04, 07, 15, 17, 19, 22 26 Melate Revancha: 04, 15, 29, 43, 44, 46

04, 15, 29, 43, 44, 46 Melate Revanchita: 07, 12, 14, 17, 30, 33

Chispazo 11966 de las 21:00 horas

04, 06, 11, 16, 20

Tris Clásico 39219 de las 21:00 horas