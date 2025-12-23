Autoridades de Sinaloa confirmaron la muerte de Alan Gabriel Núñez Herrera, presunto operador logístico de la facción conocida como “Los Chapitos”, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo.

El cuerpo fue localizado el lunes 22 de diciembre en el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, en el sector Tres Ríos de Culiacán, a corta distancia del Palacio de Gobierno. De acuerdo con reportes policiales, la víctima presentaba las manos atadas y múltiples impactos de arma de fuego. Aunque no portaba identificación, familiares acudieron al Servicio Médico Forense y confirmaron su identidad horas después. Núñez Herrera tenía 32 años.

El nombre de Núñez Herrera adquirió relevancia internacional en abril de 2023, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA lo incluyeron en una acusación contra el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses lo señalaban como una pieza clave en la logística para el tráfico de drogas sintéticas hacia su territorio, así como en la gestión de precursores químicos, posesión de armamento de alto poder y operaciones de lavado de dinero.

Pese a la recompensa y a las órdenes de búsqueda vigentes, no fue detenido por autoridades mexicanas antes de su muerte.

El homicidio ocurre en un contexto de violencia sostenida en Sinaloa. La Fiscalía General del Estado informó que solo el 22 de diciembre se registraron 12 homicidios dolosos, la mayoría en Culiacán. De manera preliminar, durante diciembre se han contabilizado más de 130 asesinatos, además de ataques armados y bloqueos carreteros en distintas zonas de la entidad.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha informado si el asesinato de Núñez Herrera está vinculado con algún grupo criminal específico; las investigaciones continúan bajo el protocolo de homicidio doloso relacionado con delincuencia organizada.

SV