Horarios del alcoholímetro en CDMX este 24 y 25 de diciembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha, como en años anteriores, el operativo “Conduce sin alcohol” para estas fiestas decembrinas, con el fin de prevenir accidentes, salvaguardar la seguridad de las personas (transeúntes y conductores) así como el patrimonio, y como un llamado a la responsabilidad colectiva para evitar que personas bajo influjos del alcohol tomen el volante.

Te puede interesar: Horarios del transporte público en CDMX y Edomex este 24 y 25 de diciembre

¿Cuándo, dónde y a qué hora estará activo el alcoholímetro?

El programa “Conduce sin alcohol” aplicado en CDMX inició el pasado 12 de diciembre y continuará en los días posteriores, hasta finalizar el 11 de enero, estando disponible en las 16 alcaldías en calles y avenidas, contando con 500 policías y mil 130 puntos de alcoholímetros funcionando las 24 horas del día, que estarán revisando lugares estratégicos, como zonas de acceso y salida de la ciudad, y zonas de alta incidencia de siniestros viales.

Se instalaron 20 puntos itinerantes en las áreas donde los distritos de alta concurrencia se encuentran la Condesa, la Roma, Polanco y Coyoacán, y se vigila con mucha precisión las arterias que sirven de entrada y salida a la ciudad.

Estas operaciones dispondrán de tecnología de punta para garantizar la correcta aplicación y la precisión en las mediciones, además que se reforzaron los mecanismos de supervisión externa con el acompañamiento de representantes de las organizaciones de la sociedad civil en los puntos de revisión, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

¿Cuáles son las sanciones si se rebasa el limite de alcohol?

Si rebasas el límite de alcohol permitido que es más de 0.40 mg/l en aire espirado, o 0.8 g/l en sangre, las sanciones son las siguientes:

Arresto de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como "El Torito". Esta sanción no puede sustituirse por el pago de una multa.

en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como "El Torito". Esta sanción no puede sustituirse por el pago de una multa. Perdida de puntos en la licencia de conducir, penalizándose con -6 puntos .

. El vehículo será enviado al Corralón , y para recuperarlo deberás pagar los costos de arrastre de la grúa y el almacenaje por día , además de comprobar que el conductor sancionado ya cumplió su arresto.

, y , además de comprobar que el conductor sancionado ya cumplió su arresto. En casos de reincidencia o exceso de velocidad combinado con alcohol, las autoridades pueden suspender la licencia de conducir por un periodo de un año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR