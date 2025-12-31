¡En pleno fin de año! Un banco de niebla obligó este miércoles 31 de diciembre al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) a suspender de manera temporal los aterrizajes, una medida adoptada por seguridad de las operaciones aéreas.

A través de sus redes sociales, el principal aeropuerto del país señaló que la afectación se limita a las llegadas, mientras que las salidas de vuelos continúan realizándose con normalidad.

"Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad", indicó el AICM en su mensaje.

El aeropuerto añadió que mantendrá informados a los usuarios conforme evolucione la situación meteorológica y se normalicen las condiciones para las operaciones aéreas.

La presencia de neblina es un fenómeno recurrente en la capital mexicana, especialmente durante las primeras horas del día y en determinadas temporadas del año, y suele provocar retrasos o desvíos de vuelos, en particular en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de América Latina.

Autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros con vuelos programados mantenerse atentos a la información oficial del AICM y de sus aerolíneas, así como prever posibles demoras en la llegada de aeronaves mientras se restablecen plenamente las operaciones.

