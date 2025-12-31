Para los pensionados del ISSSTE, el inicio del 2026 viene con noticias importantes sobre sus depósitos. A diferencia de otros meses donde el Instituto adelanta el pago al último día hábil del mes anterior, el primer pago del Año Nuevo tiene una logística diferente debido a los días feriados.Hasta el momento, se sabe que el pago de la pensión correspondiente a enero de 2026 se realizará el viernes 2 de enero, esto debido al día feriado por Año Nuevo.Si bien tradicionalmente el ISSSTE deposita a finales del mes previo, esto no ocurre en diciembre, y el 1 de enero es un día inhábil bancario por las celebraciones de Año Nuevo, lo que recorre el pago de los recursos al primer día hábil del mes.Este depósito de enero 2026 es especialmente esperado por los pensionados del ISSSTE, ya que incluye dos conceptos:Aunque el Instituto suele publicar el calendario oficial detallado durante los primeros días de enero o febrero, basándose en la normativa de realizar los pagos el último día hábil del mes anterior, estas son las fechas previstas para el resto del año:Para mayor información, es recomendable estar atentos a los canales oficiales del ISSSTE. En caso de que hay alguna información nueva, esta nota se actualizará.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF