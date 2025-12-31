Para los pensionados del ISSSTE, el inicio del 2026 viene con noticias importantes sobre sus depósitos. A diferencia de otros meses donde el Instituto adelanta el pago al último día hábil del mes anterior, el primer pago del Año Nuevo tiene una logística diferente debido a los días feriados.

¿Cuándo es el primer pago de enero 2026?

Hasta el momento, se sabe que el pago de la pensión correspondiente a enero de 2026 se realizará el viernes 2 de enero, esto debido al día feriado por Año Nuevo.

Si bien tradicionalmente el ISSSTE deposita a finales del mes previo, esto no ocurre en diciembre, y el 1 de enero es un día inhábil bancario por las celebraciones de Año Nuevo, lo que recorre el pago de los recursos al primer día hábil del mes.

Pago doble: Pensión más la segunda parte del aguinaldo

Este depósito de enero 2026 es especialmente esperado por los pensionados del ISSSTE, ya que incluye dos conceptos:

Mensualidad de la pensión: el pago ordinario de enero 2026.

el pago ordinario de enero 2026. Segunda parte del aguinaldo: Los pensionados del ISSSTE que recibieron la mitad en noviembre de 2025, recibirán el 50% restante junto con este pago del 2 de enero.

Calendario tentativo de Pagos ISSSTE 2026

Aunque el Instituto suele publicar el calendario oficial detallado durante los primeros días de enero o febrero, basándose en la normativa de realizar los pagos el último día hábil del mes anterior, estas son las fechas previstas para el resto del año:

Mes de pago | Fecha de pago de la Pensión ISSSTE (tentativa)

Enero | Viernes 2 de enero (Incluye la segunda parte del aguinaldo)

Febrero | Viernes 30 de enero

Marzo | Viernes 27 de febrero

Abril | Martes 31 de marzo

Mayo | Jueves 30 de abril

Junio | Viernes 29 de mayo

Julio | Martes 30 de junio

Agosto | Viernes 31 de julio

Septiembre | Lunes 31 de agosto

Octubre | Miércoles 30 de septiembre

Noviembre | Viernes 30 de octubre

Diciembre | Lunes 30 de noviembre

Para mayor información, es recomendable estar atentos a los canales oficiales del ISSSTE. En caso de que hay alguna información nueva, esta nota se actualizará.

