En esta época es común que las personas se interesen por las condiciones del coloso para subir a la cima del volcán Nevado de Colima, uno de los puntos turísticos más atractivos de la temporada de fin de año en Jalisco.

Las condiciones actuales del clima en el Estado

El frente frío número 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y dejará de afectar al país, un nuevo frente frío ingresará por el noreste del país más adelante, favoreciendo el descenso de temperaturas y rachas de viento significativas en el noreste y oriente.

Durante los últimos días, Jalisco amaneció con temperaturas frescas a frías en gran parte de su territorio, y ante dichas condiciones del clima, las personas pueden caer en preguntas como qué debe pasar para que caiga nieve en el Nevado de Colima, uno de los sitios emblemáticos de la temporada navideña, ya que ofrece la posibilidad de que los habitantes del estado puedan ver paisajes nevados.

Antes del inicio del invierno en el hemisferio norte, las temperaturas han descendido en Jalisco, lo cual es normal, sin embargo, no ha nevado en el coloso ubicado al sur de Jalisco. En una publicación en Facebook que data del año 2023, la cuenta Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, en colaboración con Meteored, dio a conocer la razón.

El texto indica que aunque se presenten temperaturas bajas, debe haber otras condiciones. En 2023, por ejemplo, se presentaron lluvias por estas fechas, sin embargo, tampoco reunían las características para que nevara en el momento de la publicación que fue el día 6 de diciembre. Estas son aire frío por debajo del punto de congelación, humedad relativa al 100%, temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius.

El parque explicó en su post que cuando está presente un vórtice frío en niveles medios/altos de la troposfera y sobre el occidente del país, donde está el volcán, aumentan las probabilidades una nevada. Nada de eso había ocurrido en esta fecha el año pasado y este 2025 tampoco ha ocurrido.

La publicación indica que ante la presencia del fenómeno "El Niño" en 2023 fueron altas las posibilidades de que hubiera periodos de frío y lluvia en el Nevado de Colima. Finalmente, sí ocurrieron nevadas días después.

En un reporte de hace algunas semanas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que los pronósticos más recientes Según la última actualización de esta agencia de la ONU, "hay un 55% de probabilidades de que un episodio débil de 'La Niña' influya en las condiciones meteorológicas y climáticas durante los próximos tres meses".

Si bien "La Niña" tiene un efecto de enfriamiento, "se espera que muchas regiones sigan registrando temperaturas superiores a lo normal", precisó la OMM, que se basa en las últimas observaciones de sus centros mundiales de predicción estacional a mediados de noviembre de 2025.

Según la organización, los indicadores oceánicos y atmosféricos revelan condiciones "límite" para un episodio de "La Niña".

Pero posteriormente, indicó la OMM, para los periodos de enero-marzo y febrero-abril de 2026, la probabilidad de que haya un regreso a condiciones neutras "aumenta gradualmente de alrededor del 65% al 75%". Ese fenómeno neutro ha sido el que se ha registrado este año.

